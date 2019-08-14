Финский президент: у меня с Путиным нет запретных тем для общения

Рабочий визит Президента Владимира Путина в Финляндию состоится 21 августа, сообщила канцелярия главы финляндского государства. Саули Ниинистё примет высокого российского гостя в своей столичной резиденции. В ходе визита также запланированы совместная пресс-конференция и обед в островной крепости Суоменлинна, которая в русской истории больше известна под названием Свеаборг.

Выступая накануне перед прессой во время поездки на Аландские острова, Саули Ниинистё сообщил, что после официальной части встречи, главы государств проведут вечернее время за неформальной беседой. «Мы уже столько раз встречались, что у нас нет запретных тем для общения», — сказал финский президент. В то же время он посчитал неприличным заранее раскрывать круг вопросов, которые он планирует обсудить с российским лидером. Традиционно затрагиваются темы двусторонних отношений, происходит обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным проблемам.

В последние годы главы двух соседних государств встречаются с завидной регулярностью — не реже двух раз в год. Предыдущая встреча состоялась в этом апреле на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.