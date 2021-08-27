Финский политолог: Запад перестал считать Украину своей колонией

Как заявил финский политолог Йохан Бекман, Запад уже не считает Украину даже своей колонией - страна превратилась в "санитарный кордон". Это только доказывает провал "Крымской платформы".

Саммит "Крымская платформа" доказал, что Украина накануне краха. Об этом РИА ФАН заявил финский политолог Йохан Бекман.

"Крымская платформа" - инициатива президента Украины Владимира Зеленского, при помощи которой он хотел заручиться поддержкой международного сообщества для возвращения Крыма под контроль Киева. Однако Запад практически проигнорировал саммит.

Исключением можно назвать президента Финляндии Саули Ниинистё. Однако он умудрился в своём выступлении ни разу не произнести слово "Крым".

"Это очень забавно: он приехал по приглашению Зеленского и вообще забыл упомянуть его, в отличие от остальных участников", - отметил Бекман.

По словам политолога, Украина давно является не государством, а проектом. Это только доказывают Великобритания и США, приславшие на саммит непрофильных министров.

"Для Запада Украина уже даже не колония, а санитарный кордон и "серая зона", - отметил Бекман.

Как ранее заявил первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс, никакое преступление властей Украины не должно оставаться безнаказанным. Это касается и водной блокады полуострова.

Следственный комитет России уже объявил о возбуждении уголовного дела в связи с нанесением экономического, социального и экологического ущерба республике. Но на саммите "Крымская платформа" никто не поинтересовался, почему с 2014 года Крым потерял доступ к воде.

"Это самый настоящий геноцид в отношении крымчан и севастопольцев", - цитирует слова Фикса издание "ПолитЭксперт".