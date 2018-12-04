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Финский парламент собирается запретить гражданам России служить в армии

04 декабря 2018, 09:39  •  184 • Политика
Финский парламент собирается рассмотреть законопроект о запрете на службу в армии и госслужбу для обладателей двойного гражданства. Дипломатические источники СМИ утверждают, что ограничения направлены в первую очередь против граждан России. Представители российской диаспоры в Финляндии опасаются дискриминации.
Законопроект об ограничениях для обладателей двойного гражданства был внесен в парламент Финляндии 1 декабря, а уже во вторник, 4 декабря, депутаты приступят к его рассмотрению.
В документе нет четко оговоренного запрета на прием лиц с двойным гражданством на посты в госструктурах, хотя относительно военной службы ограничения прописаны подробно. Однако в части, касающейся госслужбы, законопроект содержит утверждение, что «многонациональность может рассматриваться как проблема для государства», поскольку вызывает сомнения в лояльности гражданина.
Источник в финских дипломатических кругах не скрывает, что запрет направлен против российских граждан. Ранее ряд госструктур неофициально закрыли для обладателей российских паспортов, теперь дискриминация станет официальной, утверждает собеседник журналистов.
Финские власти не особо скрывают, что среди всех «двойных граждан» именно выходцы из России считаются главной угрозой национальной безопасности, напоминает газета «Известия». А представители российской диаспоры в Финляндии говорят, что всерьез опасаются дискриминации.

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