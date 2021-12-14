Финский нож в спину России?

Финнов даже не спросят

На Западе утверждают, что Финляндия де-факто уже покончила со своим нейтральным статусом, а её вооружённые силы находятся в стадии прямой интеграции с военной машиной Североатлантического альянса.

Американское издание The National Interest пишет, что недавнее решение финских властей о радикальном перевооружении военно-воздушных сил страны нечто гораздо большее, чем обычная смена поколений авиационной техники. И является, в сущности, ключевым военно-политическим решением, принятие которого позволяет рассматривать Финляндию как составную часть антироссийского военного блока.

Причиной тому технические особенности того самолета, который должен стать основой финской воздушной мощи в ближайшие годы. Это американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35, который военные эксперты называют «сетецентрическим» самолетом. Имеется в виду его способность при помощи бортовой электронной аппаратуры, обеспечивающей возможность получения, обработки и передачи в режиме реального времени большого количества всевозможных данных, быть составной частью более крупных сил и объединений, в том числе многонациональных, вооружённых самолетами того же «сетецентрического» типа.

«Международный парк самолетов F-35 не только предоставит передовые возможности ВВС союзников, но и обеспечит значительно более широкий обмен информацией; возможности наблюдения и разведки, подобные беспилотным летательным аппаратам; безопасное взаимодействие между самолетами F-35, летающими из разных стран, через многофункциональный расширенный канал передачи данных (MADL). Эти технологические возможности дополнительно расширяются за счет бортовой вычислительной мощности F-35, которая может быстро обрабатывать, организовывать и передавать ключевые элементы, имеющие значение, из разрозненных в остальном информационных пулов.

Например, если финский F-35 будет использовать свои датчики дальнего действия для обнаружения группы приближающихся вражеских истребителей, беспилотных летательных аппаратов, бомбардировщиков или даже групп наступающих наземных войск, приближающихся для атаки, F-35 из других стран-членов будут уведомлены и смогут поддерживать любые операции.

Возможность мгновенного обмена данными, зависящими от времени, между разрозненными формированиями может обеспечить значительное боевое преимущество в зоне боевых действий. Существует также динамика огневой мощи, поскольку F-35 могут действовать в непосредственной близости от целевых районов без необходимости дозаправки или перевозки дополнительных боеприпасов. Например, если финские F-35, действующие в непосредственной близости от российских угроз, должны были собирать навигационные, целевые и специфические данные миссии, эти данные могли бы собирать F-35 в таких странах-членах, как Польша или Швейцария».

Не очень понятно, правда, какое отношение к этой натовской «взаимопомощи» может иметь та же Швейцария, которая уже сотни лет неуклонно держится своего нейтрального статуса. Хотя, возможно, американский журнал лучше осведомлен об истинных намерениях швейцарских властей на случай большой войны. Однако в данном случае это не суть важно. Достаточно вместо слова «Швейцария» написать, например, «Норвегия», у которой тоже есть F-35, и всё становится на свои места.

Что же касается Финляндии, то здесь действительно есть о чём задуматься. Вряд ли нам кто-нибудь на Западе раскроет военно-технические секреты, связанные с электронной начинкой американского «Стелса». Более того, автор этих строк не до конца уверен, что эти секреты в полной мере известны даже тем странам, которые приобретают у США указанные самолёты.

В частности, не до конца понятны технические возможности упомянутой The National Interest аппаратуры, известной как многофункциональный расширенный канал передачи данных (MADL). Насколько этот электронный блок в принципе поддается контролю со стороны государства-эксплуатанта F-35? Или же он устроен таким образом, что любая поступающая туда информация передаётся дальше по сетецентрическим каналам, управление которыми находится только в американских руках?

Насколько известно, F-35 настолько плотно набит всевозможной электронной начинкой, что избежать установки там неких специальных закладок, способных открывать каналы связи, которые местное командование считает надёжно закрытыми, практически невозможно.

Таким образом, нельзя исключать, что эта бортовая электроника в боевом режиме будет переведена на беспрепятственную передачу данных ВВС США и НАТО даже в том случае, если командование ВВС Финляндии на это не даст согласия. Финнов просто об этом не спросят.

Вероятность такой самодеятельности F-35 на финской службе возрастает еще и в силу того, что этот сверхсложный самолет находится под «гарантийными пломбами» американского производителя данной техники. И вмешательство в его работу местных специалистов, кроме самых стандартных операций, типа замены двигателя, не допускается в принципе.

Отсюда у нас два варианта финального вывода:

1. Либо правительство Финляндии полностью в курсе всех обстоятельств и технических возможностей F-35 и вполне сознательно, отдавая себе полный отчет в возможных последствиях, готово принять участие в натовской войне против России;

2. Либо правительство Финляндии покупает американского «кота в мешке», элементарно не ведая о том, как эта техника может по-крупному подвести под монастырь страну, у которой объективно нет ни одной серьёзной причины для участия в войне с Россией. И тогда натовское командование просто будет использовать финнов «втёмную», получая от них стратегически важную информацию без их на то ведома.

Повторим еще раз ключевое, на наш взгляд, предположение, которое в условиях полного отсутствия официальной сверхсекретной информации имеет право на существование. Категорически не следует исключать того, что все поставляемые на экспорт американские истребители-бомбардировщики F-35 оборудованы неизвестными даже их покупателям специальными программными закладками, обеспечивающими как их принудительную работу в сетецентрическом режиме, так и отключение данной опции в особых случаях и по решению Пентагона.