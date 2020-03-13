Финский эксперт об итогах Второй мировой войны: "Блокада Ленинграда - больной вопрос"

Тема участия Финляндии на стороне гитлеровской Германии против СССР является больным вопросом для финнов, заявил доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман. Об этом пишет rueconomics.ru.

Как пояснил эксперт, сейчас в финском обществе ведётся дискуссия: стоит ли выплачивать компенсации несовершеннолетним узникам концлагерей, созданных на территории Карелии в годы Второй мировой войны?

"Они уже фактически десятилетие требуют компенсации, но в Финляндии считают, что всё это было выплачено в составе военных репараций", - пояснил Бекман.

Данная тема актуальна ещё и в контексте постоянных претензий Польши к Германии. Также существует вопрос: должна ли Финляндия выплачивать символическую компенсацию блокадникам Ленинграда?

Финская армия принимала участие в блокировании города и помогала Германии до 1944 года. Изначально в Хельсинки хотели взять под контроль часть территории Ленинградской области, но затем произошёл разворот на 180 градусов.

Напомним, президент России Владимир Путин последовательно выступает с критикой попыток фальсификации истории на Западе.

"Ставить на один уровень Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма! Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании встречались с Гитлером и бумажки подписывали", - заявил он.

Вместе с этим Путин предупредил лидеров соседних стран, что их отказ от участия в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы, станет большой ошибкой. Если они отказываются принять участие в торжествах - значит, не уважают павших в годы Великой Отечественной войны.