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Финский эксперт об итогах Второй мировой войны: "Блокада Ленинграда - больной вопрос"

13 марта 2020, 02:35  •  71 • Политика
Эксперт Йохан Бекман рассказал о проблемах в трактовке итогов Второй мировой войны в Финляндии. Он отметил, что блокада Ленинграда является "больным вопросом" для финнов.
Тема участия Финляндии на стороне гитлеровской Германии против СССР является больным вопросом для финнов, заявил доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман. Об этом пишет rueconomics.ru.
Как пояснил эксперт, сейчас в финском обществе ведётся дискуссия: стоит ли выплачивать компенсации несовершеннолетним узникам концлагерей, созданных на территории Карелии в годы Второй мировой войны?
"Они уже фактически десятилетие требуют компенсации, но в Финляндии считают, что всё это было выплачено в составе военных репараций", - пояснил Бекман.
Данная тема актуальна ещё и в контексте постоянных претензий Польши к Германии. Также существует вопрос: должна ли Финляндия выплачивать символическую компенсацию блокадникам Ленинграда?
Финская армия принимала участие в блокировании города и помогала Германии до 1944 года. Изначально в Хельсинки хотели взять под контроль часть территории Ленинградской области, но затем произошёл разворот на 180 градусов.
Напомним, президент России Владимир Путин последовательно выступает с критикой попыток фальсификации истории на Западе.
"Ставить на один уровень Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма! Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании встречались с Гитлером и бумажки подписывали", - заявил он.
Вместе с этим Путин предупредил лидеров соседних стран, что их отказ от участия в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы, станет большой ошибкой. Если они отказываются принять участие в торжествах - значит, не уважают павших в годы Великой Отечественной войны.

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