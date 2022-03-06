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Финский бизнес честно о санкциях против России: "Все боятся"
06 марта 2022, 14:25 • 188 • Политика
Финский бизнес честно высказался о санкциях против России, введённых Западом. Как сообщает издание Seinäjoen Sanomat со ссылкой на результаты опроса Центральной торговой палаты страны, "все боятся".
После опроса 120 финских фирм 80% респондентов заявили о том, что новые санкции ударят по экспортным предприятиям Финляндии. При этом 78% опрошенных фирм прямо или косвенно работают с Россией, а для 22% и вовсе рынок нашей страны является главным.
Как отмечают аналитики, больше всего опасений высказывают предприятия, которые направлены на банковский сектор. Также острым становится вопрос о доступности сырья и сложностях, связанных с перевозкой.
"Все боятся, что нестабильность, вызванная ситуацией на Украине, охватит не одну только Европу", - цитирует издание руководителя международного отдела Центральной торговой палаты Ленита Тойвакка.
Ранее сообщалось, что простая будничная поездка открыла глаза экс-министру промышленности, торговли и ремёсел Италии Паоло Савона на санкции против России, которыми Запад пытается задавить нашу страну.
"Я был убеждён, что санкции введены против России, до тех пор, пока не заехал на бензоколонку", - написал он в своём Twitter.
При этом стоит напомнить о том, что Россия ещё даже не ответила на введённые Западом ограничения.
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