Финский бизнес честно о санкциях против России: "Все боятся"

Финский бизнес честно высказался о санкциях против России, введённых Западом. Как сообщает издание Seinäjoen Sanomat со ссылкой на результаты опроса Центральной торговой палаты страны, "все боятся".

После опроса 120 финских фирм 80% респондентов заявили о том, что новые санкции ударят по экспортным предприятиям Финляндии. При этом 78% опрошенных фирм прямо или косвенно работают с Россией, а для 22% и вовсе рынок нашей страны является главным.

Как отмечают аналитики, больше всего опасений высказывают предприятия, которые направлены на банковский сектор. Также острым становится вопрос о доступности сырья и сложностях, связанных с перевозкой.

"Все боятся, что нестабильность, вызванная ситуацией на Украине, охватит не одну только Европу", - цитирует издание руководителя международного отдела Центральной торговой палаты Ленита Тойвакка.

Ранее сообщалось, что простая будничная поездка открыла глаза экс-министру промышленности, торговли и ремёсел Италии Паоло Савона на санкции против России, которыми Запад пытается задавить нашу страну.

"Я был убеждён, что санкции введены против России, до тех пор, пока не заехал на бензоколонку", - написал он в своём Twitter.

При этом стоит напомнить о том, что Россия ещё даже не ответила на введённые Западом ограничения.