Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они готовят бойню: Житель Киева предупредил военных России
Захарова ответила, под чем был президент Украины Зеленский на пресс-конференции
Роль Зеленского. Какое экстренное сообщение готовит штаб
Чего ждать от Украины? Эксперт из США раскрыл тактику Запада
Главная / Политика

Финский бизнес честно о санкциях против России: "Все боятся"

06 марта 2022, 14:25  •  188 • Политика
Финский бизнес честно высказался о санкциях против России, введённых Западом. Как сообщает издание Seinäjoen Sanomat со ссылкой на результаты опроса Центральной торговой палаты страны, "все боятся".
После опроса 120 финских фирм 80% респондентов заявили о том, что новые санкции ударят по экспортным предприятиям Финляндии. При этом 78% опрошенных фирм прямо или косвенно работают с Россией, а для 22% и вовсе рынок нашей страны является главным.
Как отмечают аналитики, больше всего опасений высказывают предприятия, которые направлены на банковский сектор. Также острым становится вопрос о доступности сырья и сложностях, связанных с перевозкой.
"Все боятся, что нестабильность, вызванная ситуацией на Украине, охватит не одну только Европу", - цитирует издание руководителя международного отдела Центральной торговой палаты Ленита Тойвакка.
Ранее сообщалось, что простая будничная поездка открыла глаза экс-министру промышленности, торговли и ремёсел Италии Паоло Савона на санкции против России, которыми Запад пытается задавить нашу страну.
"Я был убеждён, что санкции введены против России, до тех пор, пока не заехал на бензоколонку", - написал он в своём Twitter.
При этом стоит напомнить о том, что Россия ещё даже не ответила на введённые Западом ограничения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


188
Источник
Похожие новости
06 марта 2022, 05:05
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы назвал Умаров
06 марта 2022, 02:45
Русские самолёты приступили к уничтожению объектов ВСУ в Харькове и Изюме - источник
06 марта 2022, 06:50
Никита Михалков показал документ, определивший спецоперацию России на Украине
06 марта 2022, 02:45
Почему в США испугались отказа 35 стран в ООН: "Это не просто неприятность, а конец" - политолог
06 марта 2022, 08:35
Русские уничтожили эйфорию Байдена от решения Visa и Mastercard: "Пусть идут лесом"
06 марта 2022, 10:20
"В итоге будет три государства": Баширов дал краткий прогноз по Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 марта 2022, 05:05
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы назв...
06 марта 2022, 02:45
Русские самолёты приступили к уничтожению объектов ВСУ в Харькове и Изюме - источник
06 марта 2022, 06:50
Никита Михалков показал документ, определивший спецоперацию России на Украине
06 марта 2022, 02:45
Почему в США испугались отказа 35 стран в ООН: "Это не просто неприятность, а ко...
06 марта 2022, 08:35
Русские уничтожили эйфорию Байдена от решения Visa и Mastercard: "Пусть идут лес...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2022, 05:05
Вооружённое киевское подполье объявило войну нацистам
01 марта 2022, 20:50
Разумные люди покинули ВСУ, остались упыри
28 февраля 2022, 02:40
Кадыров поставил ультиматум западным лидерам: "Впредь думайте"
04 марта 2022, 07:00
Чего ждать от Украины? Эксперт из США раскрыл тактику Запада
05 марта 2022, 00:30
Роль Зеленского. Какое экстренное сообщение готовит штаб
01 марта 2022, 15:00
Под Киевом сложили оружие военные 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ
27 февраля 2022, 22:35
Комикам тоже до свидания? "ТНТ" и "Пятница" начали увольнять за политические лозунги
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.