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Финских туристов изумили дороги Сибири: Не то, что в Канаде

04 ноября 2020, 03:10  •  32 • В мире
Опытные финские туристы советуют отправиться после пандемии в Россию. Проехавшие по Сибири путешественники признаются, что для них сюрпризом оказались дороги. По их мнению, магистрали качественно отличаются от канадских.
Туристы из Финляндии Томи Тёлли и его девушка Ясмин проехались по Сибири. Им удалось завершить свою кругосветку ещё до пандемии. И вот сейчас, вспоминая этот грандиозный вояж на машине, они поделились впечатлениями о России.
По мнению финнов, российские дороги даже лучше канадских. Тёлли рассказал, что для него ездить по российским трассам оказалось сплошным удовольствием. К тому же, вспоминает путешественник, атмосфера Сибири его потрясла своим спокойствием - никакой спешки.
Ну а благодаря качественным дорогам Сибирь не показалась им таким отдалённым местом, как, к примеру, север Канады.
"В Канаде мы ехали через самый настоящий глухой лес, в Сибири такого не было", - объяснил Тёлли. Впрочем, добавил он, и в сибирский глухой лес можно попасть, если съехать с автомагистрали и отправиться на север.
В целом же, отмечают путешественники, поездка через Россию оставила приятное впечатление.

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