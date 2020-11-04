Финских туристов изумили дороги Сибири: Не то, что в Канаде

Туристы из Финляндии Томи Тёлли и его девушка Ясмин проехались по Сибири. Им удалось завершить свою кругосветку ещё до пандемии. И вот сейчас, вспоминая этот грандиозный вояж на машине, они поделились впечатлениями о России.

По мнению финнов, российские дороги даже лучше канадских. Тёлли рассказал, что для него ездить по российским трассам оказалось сплошным удовольствием. К тому же, вспоминает путешественник, атмосфера Сибири его потрясла своим спокойствием - никакой спешки.

Ну а благодаря качественным дорогам Сибирь не показалась им таким отдалённым местом, как, к примеру, север Канады.

"В Канаде мы ехали через самый настоящий глухой лес, в Сибири такого не было", - объяснил Тёлли. Впрочем, добавил он, и в сибирский глухой лес можно попасть, если съехать с автомагистрали и отправиться на север.

В целом же, отмечают путешественники, поездка через Россию оставила приятное впечатление.