Финские пограничники перепутали русскую яхту с трёхголовым монстром - фото

Всякое за свою службу видели финские пограничники, но с таким столкнулись впервые, признался в интервью Ilta-Sanomat директор береговой охраны Ярмо Хаккинен.

"Идентификация судна, приближающегося к границе, в рамках патрулирования - для нас нормальная практика, - пояснил начальник финской береговой охраны. - Но на этот раз это был более забавный случай".

А пограничники Финляндии, как оказалось, перепутали российскую яхту с трёхголовым монстром.

Судя по фото, которое береговая охрана выложила на своей странице в соцсети, в тумане из-за плохой видимости это было сделать немудрено. 10-12-метровая яхта оказалась замаскирована под древнерусскую ладью и действительно внешне напоминала чудовище а-ля Змей Горыныч.

Как оказалось, экипаж направлялся на фестиваль в Осло.

"Судно направлялось через Финляндию и Швецию в Осло на фестиваль. У экипажа были и традиционные стилизованные костюмы", - отмечает издание.