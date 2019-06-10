|
Финские пограничники перепутали русскую яхту с трёхголовым монстром - фото
10 июня 2019, 10:39 • 94 • В мире
Сотрудники финской береговой охраны в тумане во время проверки судна приняли русскую яхту за трёхголового монстра. Фото российского судна пограничники выложили у себя в соцсетях.
Всякое за свою службу видели финские пограничники, но с таким столкнулись впервые, признался в интервью Ilta-Sanomat директор береговой охраны Ярмо Хаккинен.
"Идентификация судна, приближающегося к границе, в рамках патрулирования - для нас нормальная практика, - пояснил начальник финской береговой охраны. - Но на этот раз это был более забавный случай".
А пограничники Финляндии, как оказалось, перепутали российскую яхту с трёхголовым монстром.
Судя по фото, которое береговая охрана выложила на своей странице в соцсети, в тумане из-за плохой видимости это было сделать немудрено. 10-12-метровая яхта оказалась замаскирована под древнерусскую ладью и действительно внешне напоминала чудовище а-ля Змей Горыныч.
Как оказалось, экипаж направлялся на фестиваль в Осло.
"Судно направлялось через Финляндию и Швецию в Осло на фестиваль. У экипажа были и традиционные стилизованные костюмы", - отмечает издание.
Фото: facebook/suomenlahdenmerivartiosto
Подпишитесь на нас
Загрузка...
94
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 июня 2019, 00:24
|
07 июня 2019, 01:24
|
08 июня 2019, 06:39
|
09 июня 2019, 15:09
|
08 июня 2019, 09:39
|
08 июня 2019, 03:24
|
07 июня 2019, 20:39