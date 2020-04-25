Финские оккупанты против советского наследия

«В Финляндии имеет место сильно развитый антагонизм по отношению к России, вне зависимости от её государственного устройства»

Следственный комитет Российской Федерации на основе информации из рассекреченных архивов ФСБ намерен расследовать действия финских военнослужащих в период оккупации Карелии в 1941-1944 гг. с целью установить, осуществляла ли финская власть акты геноцида по отношению к мирному населению по расово-этническому признаку. Для расследования есть веские основания.

Современная финская историография трактует участие Финляндии в нападении на СССР совместно с Третьим рейхом, Румынией, Италией и Венгрией как войну-продолжение советско-финляндского конфликта 1939-1940 гг. Утверждается, что Финляндия, в отличие от «тоталитарных режимов» гитлеровской Германии и сталинского СССР, была западной демократией и вела войну с максимально возможным соблюдением международных норм со справедливой целью – вернуть земли, захваченные Советским Союзом в 1940 году.

Такая «удобная» позиция позволяет снять с финнов ответственность за соучастие в преступлениях против человечности, совершённых гитлеровскими палачами и их подельниками, и скрыть истинные причины советско-финляндской войны, начавшейся в 1939 году и названной финнами «Зимняя».

Этой войне предшествовали советско-финляндские конфликты 1918-1920 и 1921-1922 гг. Оба раза финская армия вторгалась на советскую территорию без объявления войны, ставя целью отторжение советской Карелии и прилегающих территорий. И оба раза неудачно.

В 1930-х годах, когда подготовка Гитлером войны с Советским Союзом стала явной, Хельсинки пошёл на сближение с Третьим рейхом и его союзниками – Польшей, Японией и др. Финская разведка и отдел «Восток» (Wschód) 2-го Отделения Генштаба Войска Польского, который готовил диверсионно-шпионские кадры для поддержки в советском тылу будущего вторжения польской армии, сотрудничали по линии дешифровки и обмена разведывательной информацией о военном потенциале СССР. В финском обществе гуляли тогда идеи национализма и «Великой Финляндии», входившие в резонанс с идеологической линией Третьего рейха.

Хельсинки позволял действовать с финской территории ячейкам отдела «Восток» под кодовыми названиями «Финн» и «Теннис». Начальник штаба 28-й пехотной дивизии Войска Польского Альбин Хабина доносил из Финляндии: «…если мы повернём штыки на восток, можно быть уверенными, что и на севере полк карельской гвардии (одно из подразделений финской армии. – В.Г.) сделает то же самое».

Утверждения, будто это СССР своей агрессивной коммунистической политикой заставил финнов взяться за оружие, опровергает польский военный атташе в Хельсинки капитан Мариан Ходацкий: «[В Финляндии] имеет место сильно развитый антагонизм по отношению к России, вне зависимости от её [государственного] устройства. При таких обстоятельствах не может быть и речи о сближении [СССР и Финляндии] даже в отдалённом будущем».

О союзе финнов с немецкими нацистами докладывало польское посольство в Хельсинки: финская контрразведка «берёт пример с немецкой контрразведки и во многих случаях агенты политической полиции работают не только для Финляндии, но и для Германии».

В конце 1930-х Москва предлагала Хельсинки массу вариантов решения вопроса о переносе советско-финской границы от Ленинграда дальше на запад, в том числе предлагая взамен территорию, в несколько раз большую. Хельсинки отверг все варианты, надеясь в случае войны коллективного Запада против СССР получить больше. Средством разрешения вопроса стала советско-финляндская война.

В 1941-1944 годах в финском плену находились почти 60 тысяч советских солдат. 19 тысяч из них умерли в концлагерях, которых было более двух десятков. В них были брошены также 24 тысячи мирных советских граждан (по другим данным, 50 тысяч); умерли четыре с половиной тысячи, из них каждый третий был ребёнком. Финская пресса признаёт этот факт, но оговаривает: их гибель – следствие произвола отдельных финских командиров, но не финских властей как таковых… Детей хоронили в коллективных могилах вместе со взрослыми. Вопросом «Зачем было бросать в концлагеря советских детей?» финская пресса не задаётся.

В финских концлагерях оказалось 27% наличного населения оккупированных территорий, большинство из них были славянами. Финская администрация заигрывала с финно-угорскими народами (карелами, вепсами, финнами-ингерманландцами и т. д.), относилась к ним лояльно, пропагандировала идею «Великой Финляндии» – от финского побережья Балтики до Северной Двины (Вологодская и Архангельская области России). Тех, у кого были финно-угорские родственники, отпускали из концлагеря.

Территориальные аппетиты финских националистов простирались весьма широко

Все школы были переведены на финский язык, обучаться могли только дети финно-угорского населения. Русских детей пустили в школу лишь в 1943 году, надеясь воспитать их в духе лояльности к «Великой Финляндии». Карелы, вепсы, ингерманландцы получали в два раза больший продуктовый паёк, чем русские, их зарплата была на 40-50% выше, для них открывались больницы, им раздавали самые плодородные земли. Силой внедрялась практика называть даже русских новорожденных финскими именами. Если это не расово-этническая сегрегация, то что?

Самое интересное, что карелы и вепсы не прониклись идеей «Великой Финляндии». С финскими оккупантами на Запад ушли только 3,4% местного населения (в партизанских отрядах процент карелов и вепсов был гораздо выше), численность перешедших из православия в лютеранство тоже была низкой. Видно, не такой привлекательной была модель финского национализма для местного населения.

Финляндия настаивает, что её война с СССР в 1941-1944 гг. – отдельная история, не связанная с гитлеровской агрессией против СССР. Это ложь. Без гитлеровской поддержки финны не смогли бы воевать так долго. От Германии финская армия получала самолёты, танки, броневики, зенитки, пушки, боеприпасы. Так, немцы передали финнам около 100 гаубиц, захваченных у чехословацкой армии в марте 1939 года.

Маннергейм и Гитлер

Финляндия предоставляла нацистам свою территорию для нанесения бомбовых ударов по советским позициям, в августе 1944 года главу финского государства генерала Маннергейма фюрер наградил высшим орденом Третьего рейха – Железным крестом с дубовыми листьями. Если это не сотрудничество с нацистами, то что?

В послевоенной Финляндии уголовное преследование финских военачальников, виновных в массовой гибели мирного советского населения, проводилось крайне неохотно. В 1943 году финские власти изменили юридический статус лагерей, переименовав их из концентрационных в переселенческие. Это позволило финской военщине избежать Нюрнбергского трибунала. После 1949 года те, кто всё же был осуждён, вышли из тюрем по амнистии. Финляндия постаралась забыть своё нехорошее прошлое, но сделанного не воротишь. И забыть прошлое не получится – пока ему не будет дана надлежащая оценка.