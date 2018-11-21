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Финские националисты требуют от России Карелию: «Вернемся к границам 1939 года»

21 ноября 2018, 19:24  •  51 • Политика
Член правления партии «Истинные финны» Хенри Хаутамяк потребовал от России Карелию и возвращения территорий Финляндии к границам 1939 года. Об этом активист сообщил в своем Twitter.
В частности, речь идет сразу о нескольких территориях. В их числе Карельский перешеек, Выборг, а также часть полуострова Ханко.
По словам Хаутамяка, такое решение было принято на осенней конференции членами молодежного крыла националистической партии Финляндии.
«Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий (в том числе Карелии), которые она уступила России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года», - указал в Twitter член правления, приведя в пример карту границ.
Finns Party Youth's @PS_Nuoret autumn conference has made the decision to proclaim that #Finland should officially demand the return of territories (including #karelia) ceded to #Russia at the end of #ww2, so as to return to 1939 borders. #turpo #venäjä #karjalatakaisin pic.twitter.com/dairZksO2N
— Henri Hautamäki (@HenriHautamaki) 17 ноября 2018 г.

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