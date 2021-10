Финская сауна: Валиева с рекордами победила на турнире в Финляндии • 168 • Аналитика © Иллюстрация РИА Новости / фото РИА Новости/ Александр Вильф Осенние холода вызывают острое желание согреться. Но для этого совершенно не нужно посещать финскую сауну или русскую баню! Достаточно просто включить женское фигурное катание, чтобы озябший организм сразу погрузился в горячую атмосферу. По-настоящему жаркую спортивную парилку на ледовом катке Metro Areena в прошедшие выходные устроили наши фигуристки-одиночницы на международном турнире Finlandia Trophy 2021, который проходил с 7 по 10 октября в финском городе Эспоо. Золотое обертывание Еще в субботу, во время соревнований в коротких программах, владеющие тройным акселем Камила Валиева, Алена Косторная и Елизавета Туктамышева своими попытками исполнить ультра-си-элемент уже начали поднимать градус напряжения на арене в Эспоо до экстремальных тепловых отметок. © Александр Вильф Камила Валиева, Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, РИА Новости / Александр Вильф К слову, остальные фигуристки, прилетевшие в Финляндию со всех концов планеты (среди выступавших были представительницы не только стран Европы и США, но и из экзотических Австралии и Чили), даже не пытались выполнить что-то подобное в своих прокатах за все два соревновательных дня турнира. Поэтому неудивительно, что после субботней короткой программы первые три места остались за нашими спортсменками. Правда, единственной, кому в тот вечер удалось чисто исполнить тройной аксель, оказалась лишь Елизавета Туктамышева, которая и заняла предварительное первое место, обогнав на три балла Алену Косторную и на шесть Камилу Валиеву. © РИА Новости / Александр Вильф Елизавета Туктамышева Камила тоже решилась на тройной аксель, но, к сожалению, первая попытка выполнить элемент ультра-си на дебютном для нее турнире среди взрослых закончилась падением, а Алена, видимо, уже в полете передумала скручивать три оборота, и ее аксель в итоге получился только двойным. Подобный стратегический маневр Косторной позволил ей полностью избежать ошибок в своем прокате, в отличие от Валиевой, и, получив от судей еще и лучшие баллы за компоненты, Алена ближе всего подобралась к лидеру Туктамышевой. © РИА Новости / Александр Вильф Алена Косторная Императрица вообще в тот вечер устроила для себя и своей спортивной карьеры заслуженную роскошную спа-процедуру "золотое обертывание", не только победив в короткой программе, но и откатав ее с личным рекордом — 81,53 балла. Елизавета по компонентам умудрилась обойти даже Валиеву, немного проиграв лишь Косторной, которая, к слову, приехала на финский турнир защищать свой титул, завоеванный ею (в борьбе со все той же Туктамышевой) в доковидном 2019 году. Поэтому воскресные разборки в произвольных программах между этой разгоряченной спортивным накалом троицей ожидались с огромным интересом и волнительным предвкушением, так как шансы победить на Finland Trophy 2021 были у всех трех наших фигуристок. Камила Валиева: рекордное "Болеро" © РИА Новости / Александр Вильф Камила Валиева Вчера соревнования одиночниц на Finland Trophy 2021 завершали прокаты россиянок. И это была по-настоящему кульминация турнира. Первой из наших на лед арены в Эспоо вышла Камила Валиева, чтобы исполнить свою медитативную произвольную программу на "Болеро" Мориса Равеля и заодно доказать судьям и зрителям, что ошибка на тройном акселе и не самые высокие оценки за компоненты в короткой программе — это что-то совершенно к ней не относящееся. Ждать доводов от Валиевой пришлось совсем не долго: первый же ее прыжковый элемент — четверной сальхов — совершенно ясно дал всем понять, кто в этом сезоне в мире женского фигурного катания главный претендент на самые высокие титулы. После блистательного ультра-си, к сожалению, последовало вновь обидное падение на тройном акселе, которое Камила быстренько закрасила золотой краской в виде двух шикарных каскадов с четверными прыжками: четверной тулуп + тройной тулуп и четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов. Три чистейших четверных прыжка Камилы, как бриллианты на диадеме принцессы из хрустального королевства Этери Тутберидзе, были мастерски обрамлены безупречно выполненными другими прыжковыми элементами, чарующими переходами, гуттаперчевыми вращениями и головокружительно петляющими дорожками. Как результат, у Валиевой целых два мировых рекорда за один день, и это только на старте сезона, на первом же в ее карьере турнире среди взрослых! Судьи как завороженные ставят Валиевой за ее произвольную программу немыслимые 174,31 балла (побит рекорд Трусовой 166,62), и общая оценка за оба проката, окончательно пробивая потолок возмутительности происходящего, тоже становится рекордной — 249,24 (побит рекорд Косторной 247,59). © U.S. International Figure Skating Classic Судейский протокол Камилы Валиевой за произвольную программу Финская сауна никогда еще не предлагала своим посетителям таких высоких температур. Камила Валиева даже с падениями на тройных акселях воскресным произвольным прокатом вписала в историю не только себя, но и весь турнир FinlandTrophy 2021, весь городок Эспоо, всех его жителей и заодно всех нас, как под гипнозом смотревших за ее выступлением на финской арене. Следующий турнир с участием Камилы пройдет в конце октября в Канаде, и после ее триумфа в Эспоо соперницам Валиевой на этапе Гран-при в Ванкувере сейчас точно не позавидуешь: судя по результатам нашей фигуристки, им уже можно начинать сдавать билеты. Алена Косторная: Вивальди на минималках © РИА Новости / Александр Вильф Алена Косторная Следом за Камилой, когда на льду финской арены все никак не хотел рассеиваться обжигающий пар после ее выступления, вышла еще одна ученица Этери Тутберидзе — Алена Косторная, которой выпала в тот вечер незавидная роль догоняющей. В похожей ситуации в прошлом году на чемпионате России оказалась Анна Щербакова, которая тоже выходила на лед следом за сумасшедшим выступлением Валиевой. Но Ане тогда так удалось собраться и так героически откатать, что после ее проката потом рыдала вся страна. У Алены совершить такой подвиг не получилось. Первый же ее прыжок под пронзительную музыку Вивальди — тройной аксель — вышел с недокрутом и ошибкой на приземлении, которую россиянка зачем-то решила продублировать еще и на последующем тройном лутце, разрушив тем самым запланированный каскад (эта ошибка для Алены потом имела еще и неприятные последствия, о которых чуть позже). После первых двух не самых удачных прыжковых элементов бросилось в глаза, что Алена очень сильно расстроилась и практически уже собиралась бросать свой прокат. Но, к счастью, этого не произошло. Правда, подобный упаднический настрой отразился на оценках за компоненты нашей фигуристки: субботний лидер по этим показателям в коротких программах — Алена Косторная — в воскресенье довольствовалась лишь пятым результатом. В конце произвольной программы Алена, выполняя второй в своем прокате тройной лутц, должна была добавить к нему еще один прыжок, так как два одинаковых сольных прыжка в произвольной программе запрещены. Но то ли она забыла об этом, то ли уже на каскад не хватило сил, но лутц получился лишь одиночным, и в судейском протоколе сумма баллов за повторный прыжок была существенно занижена. © U.S. International Figure Skating Classic Судейский протокол Алены Косторной за произвольную программу Косторная в итоге показала в произвольной программе лишь четвертый результат, проиграв даже бельгийке Хендрикс. Но по сумме баллов за обе программы Алена все-таки поднялась на строчку выше и стала бронзовым призером Finland Trophy 2021, с чем мы ее от души и поздравляем. View this post on Instagram Публикация от Даниил Глейхенгауз (@daniil_gleikhengauz) Елизавета Туктамышева: восточный хамам © РИА Новости / Александр Вильф Елизавета Туктамышева Закрывал не только соревнования фигуристок, но и в целом весь турнир Finland Trophy 2021 прокат нашей Императрицы. Конечно, достать до цифр, полученных Валиевой в тот вечер, было практически нереально, но Туктамышева совершенно не собиралась сдаваться! Елизавета выдала такой прокат, поддала в финской сауне такого пара, что ледовая арена на время выступления нашей фигуристки под одурманивающие восточные мелодии превратилась в настоящий турецкий хамам. С первых же секунд ее произвольной программы каток наполнился восхитительными благовониями и нежнейшей сандаловой мыльной пеной, сквозь которую, как волшебная птица сквозь вечерний туман над сказочным Стамбулом, пролетела со своими двумя практически идеальными тройными акселями наша чудо-Императрица. Затем последовали безупречные тройной лутц, флип, два каскада, и лишь малюсенькая ошибка на последнем прыжке — тройном риттбергере — добавила второй минус в протоколы Туктамышевой за два дня соревнований. Эх, до идеала не хватило совсем чуть-чуть! Но зато хватило до второго места и серебряной медали Finland Trophy 2021. В тронном зале фигурнокатательного дворца нашей Императрицы еще один трофей занял свое достойное место. © U.S. International Figure Skating Classic Судейский протокол Елизаветы Туктамышевой за произвольную программу Следующая остановка российских фигуристок — Будапешт. С 14 по 17 октября в столице Венгрии, уже на этой неделе, состоится не менее представительный турнир. От России на нем заявлены Анна Щербакова, Майя Хромых, Софья Самодурова и Алена Косторная. Нас ждет очередное эпичное состязание, главное блюдо которого — долгожданная очная встреча на соревновательном льду действующей чемпионки мира Щербаковой и действующей чемпионки Европы Косторной, которая обязательно сделает выводы после выступления в Эспоо и наверняка даст бой всем своим соперницам. Будет очень жарко — не сомневайтесь! View this post on Instagram Публикация от Teamtutberidze (@teamtutberidze_official) Итоговые результаты турнира Finland Trophy 2021, город Эспоо, Финляндия: 1. Камила Валиева (Россия) 249,24 (WR); 2. Елизавета Туктамышева (Россия) 233,30; 3. Алена Косторная (Россия) 218,83; 4. Луна Хендрикс (Бельгия) 212,07; 5. Анастасия Губанова (Грузия) 203,91.







