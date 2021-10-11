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Финская сауна: Валиева с рекордами победила на турнире в Финляндии
11 октября 2021, 10:05 • 168 • Аналитика
Осенние холода вызывают острое желание согреться. Но для этого совершенно не нужно посещать финскую сауну или русскую баню! Достаточно просто включить женское фигурное катание, чтобы озябший организм сразу погрузился в горячую атмосферу.
По-настоящему жаркую спортивную парилку на ледовом катке Metro Areena в прошедшие выходные устроили наши фигуристки-одиночницы на международном турнире Finlandia Trophy 2021, который проходил с 7 по 10 октября в финском городе Эспоо.
Золотое обертывание
Еще в субботу, во время соревнований в коротких программах, владеющие тройным акселем Камила Валиева, Алена Косторная и Елизавета Туктамышева своими попытками исполнить ультра-си-элемент уже начали поднимать градус напряжения на арене в Эспоо до экстремальных тепловых отметок.
К слову, остальные фигуристки, прилетевшие в Финляндию со всех концов планеты (среди выступавших были представительницы не только стран Европы и США, но и из экзотических Австралии и Чили), даже не пытались выполнить что-то подобное в своих прокатах за все два соревновательных дня турнира.
Поэтому неудивительно, что после субботней короткой программы первые три места остались за нашими спортсменками.
Правда, единственной, кому в тот вечер удалось чисто исполнить тройной аксель, оказалась лишь Елизавета Туктамышева, которая и заняла предварительное первое место, обогнав на три балла Алену Косторную и на шесть Камилу Валиеву.
Камила тоже решилась на тройной аксель, но, к сожалению, первая попытка выполнить элемент ультра-си на дебютном для нее турнире среди взрослых закончилась падением, а Алена, видимо, уже в полете передумала скручивать три оборота, и ее аксель в итоге получился только двойным.
Подобный стратегический маневр Косторной позволил ей полностью избежать ошибок в своем прокате, в отличие от Валиевой, и, получив от судей еще и лучшие баллы за компоненты, Алена ближе всего подобралась к лидеру Туктамышевой.
Императрица вообще в тот вечер устроила для себя и своей спортивной карьеры заслуженную роскошную спа-процедуру "золотое обертывание", не только победив в короткой программе, но и откатав ее с личным рекордом — 81,53 балла.
Елизавета по компонентам умудрилась обойти даже Валиеву, немного проиграв лишь Косторной, которая, к слову, приехала на финский турнир защищать свой титул, завоеванный ею (в борьбе со все той же Туктамышевой) в доковидном 2019 году.
Поэтому воскресные разборки в произвольных программах между этой разгоряченной спортивным накалом троицей ожидались с огромным интересом и волнительным предвкушением, так как шансы победить на Finland Trophy 2021 были у всех трех наших фигуристок.
Камила Валиева: рекордное "Болеро"
Вчера соревнования одиночниц на Finland Trophy 2021 завершали прокаты россиянок. И это была по-настоящему кульминация турнира.
Первой из наших на лед арены в Эспоо вышла Камила Валиева, чтобы исполнить свою медитативную произвольную программу на "Болеро" Мориса Равеля и заодно доказать судьям и зрителям, что ошибка на тройном акселе и не самые высокие оценки за компоненты в короткой программе — это что-то совершенно к ней не относящееся.
Ждать доводов от Валиевой пришлось совсем не долго: первый же ее прыжковый элемент — четверной сальхов — совершенно ясно дал всем понять, кто в этом сезоне в мире женского фигурного катания главный претендент на самые высокие титулы.
После блистательного ультра-си, к сожалению, последовало вновь обидное падение на тройном акселе, которое Камила быстренько закрасила золотой краской в виде двух шикарных каскадов с четверными прыжками: четверной тулуп + тройной тулуп и четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов.
Три чистейших четверных прыжка Камилы, как бриллианты на диадеме принцессы из хрустального королевства Этери Тутберидзе, были мастерски обрамлены безупречно выполненными другими прыжковыми элементами, чарующими переходами, гуттаперчевыми вращениями и головокружительно петляющими дорожками.
Как результат, у Валиевой целых два мировых рекорда за один день, и это только на старте сезона, на первом же в ее карьере турнире среди взрослых!
Судьи как завороженные ставят Валиевой за ее произвольную программу немыслимые 174,31 балла (побит рекорд Трусовой 166,62), и общая оценка за оба проката, окончательно пробивая потолок возмутительности происходящего, тоже становится рекордной — 249,24 (побит рекорд Косторной 247,59).
Финская сауна никогда еще не предлагала своим посетителям таких высоких температур.
Камила Валиева даже с падениями на тройных акселях воскресным произвольным прокатом вписала в историю не только себя, но и весь турнир FinlandTrophy 2021, весь городок Эспоо, всех его жителей и заодно всех нас, как под гипнозом смотревших за ее выступлением на финской арене.
Следующий турнир с участием Камилы пройдет в конце октября в Канаде, и после ее триумфа в Эспоо соперницам Валиевой на этапе Гран-при в Ванкувере сейчас точно не позавидуешь: судя по результатам нашей фигуристки, им уже можно начинать сдавать билеты.
Алена Косторная: Вивальди на минималках
Следом за Камилой, когда на льду финской арены все никак не хотел рассеиваться обжигающий пар после ее выступления, вышла еще одна ученица Этери Тутберидзе — Алена Косторная, которой выпала в тот вечер незавидная роль догоняющей.
В похожей ситуации в прошлом году на чемпионате России оказалась Анна Щербакова, которая тоже выходила на лед следом за сумасшедшим выступлением Валиевой. Но Ане тогда так удалось собраться и так героически откатать, что после ее проката потом рыдала вся страна.
У Алены совершить такой подвиг не получилось.
Первый же ее прыжок под пронзительную музыку Вивальди — тройной аксель — вышел с недокрутом и ошибкой на приземлении, которую россиянка зачем-то решила продублировать еще и на последующем тройном лутце, разрушив тем самым запланированный каскад (эта ошибка для Алены потом имела еще и неприятные последствия, о которых чуть позже).
После первых двух не самых удачных прыжковых элементов бросилось в глаза, что Алена очень сильно расстроилась и практически уже собиралась бросать свой прокат. Но, к счастью, этого не произошло.
Правда, подобный упаднический настрой отразился на оценках за компоненты нашей фигуристки: субботний лидер по этим показателям в коротких программах — Алена Косторная — в воскресенье довольствовалась лишь пятым результатом.
В конце произвольной программы Алена, выполняя второй в своем прокате тройной лутц, должна была добавить к нему еще один прыжок, так как два одинаковых сольных прыжка в произвольной программе запрещены. Но то ли она забыла об этом, то ли уже на каскад не хватило сил, но лутц получился лишь одиночным, и в судейском протоколе сумма баллов за повторный прыжок была существенно занижена.
Косторная в итоге показала в произвольной программе лишь четвертый результат, проиграв даже бельгийке Хендрикс.
Но по сумме баллов за обе программы Алена все-таки поднялась на строчку выше и стала бронзовым призером Finland Trophy 2021, с чем мы ее от души и поздравляем.
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