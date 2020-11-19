Финская агрессия против РСФСР: 1918-1922

От первой советско-финской войны ко второй, или Кто такие «братья по ненависти»

30 ноября 1939 г. началась советско-финская война, получившая название «зимней войны». Она продолжалась 105 дней и закончилась подписанием 12 марта 1940 г. Московского договора, по которому Финляндия согласилась отодвинуть свою восточную границу туда, где она находится по сей день.

Поводом для войны послужило нежелание Хельсинки идти на уступки Советскому Союзу в вопросах безопасности. Финская сторона наотрез отказывалась заключать с Москвой договор о военном сотрудничестве и позволить советским войскам участвовать в обороне Финляндии в случае возможного нападения Германии на СССР через финскую территорию.

Финны утверждали, что совместно со Швецией смогут дать отпор Германии, но это был блеф. Накануне Второй мировой и во время неё Швеция заняла по отношению к Германии позицию дружественного нейтралитета: поставляла гитлеровцам железную руду, которая использовалась для производства тяжёлого вооружения, разрешала проезд немецких подразделений вместе с оружием через свою территорию и т. д.

В Финляндии господствовали антисоветские настроения, и союз финнов с Гитлером не был фантастикой, Великая Отечественная война это доказала. Даже если бы финны решились оказать сопротивление вермахту, они бы долго не продержались. Немцы вплотную подошли бы к Ленинграду – главной базе Балтийского флота СССР и военно-промышленному центру, дававшему Советскому Союзу 30% его оборонной продукции.

Современная финская историография намеренно сужает хронологические рамки событий, которые повлекли «зимнюю войну». Между тем предпосылки этой войны следует искать в событиях, произошедших двадцатью годами ранее, при вторжении финских войск в Советскую Россию в 1918 и 1921 годах. Нежелание финских историков вспоминать о двух советско-финских войнах вызвано тем, что они всемерно поддерживают миф о миролюбивом характере финского государства того времени.

Первые финские отряды вторглись в Россию в марте 1918 г., но объявить войну России финское правительство сочло нужным только в мае. К тому времени финские власти реанимировали учреждённый ещё в 1906 году Союз беломорских карел. Реанимированный союз проводил среди российских карел антирусскую и антисоветскую пропаганду, чтобы добиться от них поддержки Северо-Карельского государства со столицей в Ухте – марионеточного образования под эгидой Хельсинки на временно занятой финскими войсками территории российской Карелии.

Территориальные претензии финаских националистов к России / СССР

Финны придумали герб Северо-Карельского государства, дали ему денег, сколотили северо-карельские вооружённые силы на основе финских отрядов, а потом присоединили новообразованное «государство» к Финляндии. Параллельно финны создали в южной Карелии «Олонецкое правительство», которое по указке и при поддержке финнов организовало поход против Красной армии с намерением выйти к Петрограду. Захват города на Неве грезился финнам задолго до Великой Отечественной войны.

Марионеточное «Олонецкое правительство»

Успешные действия Красной армии заставили Хельсинки вернуть отторгнутое. В октябре 1920 г. РСФСР и Финляндия подписали Тартусский мирный договор. На переговорах финны надеялись провести восточную границу Финляндии от Ладоги до Белого моря, но советская дипломатия твёрдо стояла на позициях сохранения территориальной целостности РСФСР.

Однако уже через год, в октябре 1921 г., Финляндия снова без объявления войны вторглась в Россию. Об идеологическом облике финской политики того времени говорит название такой организации, как «Братья по ненависти» – финской националистической группировки, ратовавшей за «освобождение» карел от «советской оккупации» и их объединение с финнами. Ненависть ко всему русскому была тогда в Финляндии в моде.

Финские отряды устраивали диверсии, уничтожали запасы продовольствия, мосты и госучреждения, атаковали подразделения Красной армии, расправлялись с пророссийски настроенными карелами. На захваченных территориях проводилась мобилизация местных мужчин для войны против России, но это не спасло финнов от поражения. В марте 1922 г. РСФСР и Финляндия подписали новое соглашение о признании границ.

Подчеркнём: до войны 1939-1940 гг. Финляндия дважды нападала на Советскую Россию, вынашивая планы отторжения приграничных российских земель, населённых финно-угорскими народами (карелами, вепсами и др.). И в 1939 г. у советского правительства не было никаких оснований полагать, что Финляндия отказалась от реваншизма.

Финские историки кривят душой, когда говорят, будто участие Финляндии в нападении на СССР вместе с Гитлером – это последствия советско-финской войны 1939-1940 гг. Финны выделяют её из общей истории Второй мировой и называют «войной-продолжением». Дескать, Вторая мировая и «война-продолжение» – два разных события. Начиная «войну-продолжение», финский народ хотел-де исправить несправедливость, причинённую советскими оккупантами, и вернуть отторгнутые ими земли.

Эти попытки оправдать финскую военщину, причастную к гибели сотен тысяч жителей блокадного Ленинграда, были и остаются крайне неуклюжими. Напомним, что тысячи советских граждан были умерщвлены в финских концлагерях.

В 1943 г. советские дипломаты предложили Финляндии присоединиться к антигитлеровской коалиции. Хельсинки отказался, всё ещё надеясь с помощью Гитлера поживиться советской территорией. В 1944 г., однако, финны приняли предложение СССР и повернули оружие против своих недавних союзников.