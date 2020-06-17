Финны сами отказались от Карелии и предпочли войну - историк

Финский дипломат Юкко Сеппонен издал книгу, в которой написал, что президент СССР Михаил Горбачёв мог отдать Карелию Финляндии. Либо это мог сделать первый президент РСФСР Борис Ельцин, который якобы вёл соответствующие переговоры. Историк и военный эксперт Борис Юлин высказал своё мнение по поводу такой точки зрения.

"Вообще-то мы могли потерять территории при любых правителях Российской Федерации. То есть сказать уверенно, что чего-то не отдадим, было нельзя совершенно. Например, при Горбачёве у нас министр Шеварднадзе отдал американцам часть наших экономических вод в Беринговом проливе. То есть там была изменена граница, из-за которой Советский Союз тогда ещё потерял довольно значительную часть экономических вод. Точно такой шаг был сделан при Медведеве и Путине, когда часть наших экономических вод была отдана Норвегии. Это, конечно, не территория страны. Но это, скажем так, то, что называется зона интересов. И, учитывая, как Горбачёв разоружал страну в одностороннем порядке, на что он ещё мог пойти – сказать тяжело", - пояснил Юлин.

Он подчеркнул, что риск потери территорий при правительстве, которому плевать на интересы страны, всегда высок. Что касается Карелии, то подобные территории, по мнению историка, отдают, как правило, ради каких-то сиюминутных интересов.

"Как было, допустим, с отдачей части наших территориальных экономических вод Норвегии. То есть это именно сиюминутный момент. А речь, возможно, шла ещё о том, что когда-то, перед Финской войной, Советский Союз предлагал Финляндии в обмен на территорию Карельского перешейка, чтобы отодвинуть границу от Ленинграда и для обеспечения выхода из Финского залива, предлагал отдать часть территории Карелии. Речь шла о куске Карелии, как бы в компенсацию. Но, так как Финляндия на это не пошла, а предпочла войну, то в результате получилось, что Советский Союз получил всё, что требовал, не отдавая вот эту компенсационную территорию, то есть часть территории Карелии. Вот, возможно, речь шла об этом. Потому что у нас же было принято, да и до сих пор принято, объявлять Финскую войну поражением Советского Союза и призывать каяться за эту войну", - предположил Юлин.