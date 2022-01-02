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Финны против вступления в НАТО. Политикам в Хельсинки раскрыли глаза
02 января 2022, 19:10 • 254 • Политика
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна может отказаться от нейтрального статуса и вступить в НАТО. Эксперт раскрыл глаза политикам в Хельсинки: финны против того, чтобы их страна стала членом альянса.
Об этом в воскресенье заявил программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Так он прокомментировал слова Марин о том, что Финляндия сохраняет за собой право подать заявку на членство в НАТО, поскольку должна решать вопросы национальной безопасности.
Эксперт отметил, что идея членства в НАТО может быть популярна среди прозападных финских политиков, но не среди обычных людей.
- пояснил Тимофеев "РИА Новости".
Напомним, что ранее Россия направила в США и НАТО список требований по вопросу обеспечения своей безопасности. Один из пунктов прямо запрещает принимать в НАТО и снабжать оружием ряд стран. Речь идёт об Украине, Грузии, государствах Восточной Европы, Средней Азии и Закавказья.
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