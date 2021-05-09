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Финны назвали предполагаемое место войны с Россией
09 мая 2021, 10:50 • 186 • Политика
Разведка заявила о готовности Москвы применить войска
В ближайшие годы Россия и США могут задействовать новую территориальную зону для полномасштабного противодействия – Арктику. К такому выводу пришли финские разведчики в своем докладе о военной деятельности страны.
По их наблюдениям, в последнее время Россия наращивает присутствие военных сил в регионе, поскольку у нее есть собственные экономические интересы, которые, признают финны, страна имеет право защищать.
Особую встревоженность у разведчиков вызвала проверка боеготовности российских войск в южных регионах страны. Из-за этого, отмечают они, в Европе возникла сильная напряженность в связи с "возвращением к силовой политике".
"Россия, например, продемонстрировала свою способность и готовность использовать, где это необходимо, включая Европу, вооруженные силы для достижения своих целей", – приводит "Коммерсантъ" отрывок из отчета финской разведки.
Однако, полагают они, прямое использование войск для достижения внешнеполитических целей сейчас не будет достаточно эффективным методом, хотя ключевые мировые игроки, в числе которых и Россия, развивают военный потенциал.
Из-за того, что в последнее время Москва и Вашингтон стали все чаще проявлять активность около финских границ, серьезно снизилась предсказуемость ситуации. И хотя страны НАТО уделяют достаточно усилий по улучшению военно-технического арсенала войск, внедрять передовые разработки им удается в разы медленней, чем России, подытожили разведчики.
В Госдепе, к слову, также ранее заявляли, что Арктика может стать новым местом предполагаемого военного столкновения между Россией и США.
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