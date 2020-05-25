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Финны написали о каннибализме в блокаду и сытой элите, забыв об участии в уничтожении Ленинграда

25 мая 2020, 17:55  •  32 • В мире
Финский журналист Вели-Пекка Леппянен, комментируя выход книги британского историка Майкла Джонсона на финском, ловко "забыл" о блокаде Ленинграда самими финнами. При этом он не преминул в красках сопоставить голодающих ленинградцев, которые поедали трупы, и партийную элиту, у которой якобы столы ломились от яств.
В финском издании Helsingin Sanomat журналист Вели-Пекка Леппянен напомнил о трагедии блокадного Ленинграда. Красочно описывая трагизм этого исторического момента, он приводит шокирующие сведения о каннибализме и сытой элите. Публикация посвящена выходу на финском языке книги британского историка Майкла Джонсона. Судя по ремаркам журналиста, он восхищён этой работой.
"Майкл Джонс беспощадно описывает ошибки, совершённые как в ходе военных действий, так и в организации сохранения гражданского населения. Например, в бои за Невский пятачок на верную смерть были отправлены сотни тысяч мужчин. Кроме голода, ленинградцев косили дизентерия, хроническая диарея и сыпной тиф. Жители города лишились санитарии, водоснабжения и отопления уже осенью 1941 года", - говорится в материале.
Однако, указывает журналист, в то время как люди от голода ели трупы, столы партийной элиты ломились от яств.
"Джонс представляет доказательства этого скотства и полного морального падения партийной элиты. Пролетарии, конечно, страдали, но привилегированные слои это никак не волновало", - пишет он в статье.
После такого обзора финские читатели пришли к выводу, что в участи блокадников виновны даже не нацисты, а сами русские, передают "ИноСМИ".
И лишь некоторые граждане напомнили, что журналист ловко "забыл", что в блокаде Ленинграда принимали участие и финские войска.
"Может, писателю, в отличие от журналиста, стоит упомянуть, что Финляндия тоже принимала участие в блокаде Ленинграда? По Ладоге в Ленинград всё же просачивался транспорт, братья по оружию за это даже упрекали. Или речь идёт о какой-то отдельной блокаде?" - отмечает Pasi Grönqvist.
Впрочем, судя по размышлениям других комментаторов, многие не только не знают историю, но и считают свой "вклад" неполным.
"Финны в какой-то степени виноваты в затянувшихся страданиях Ленинграда. Финны обстреливали Ленинград, только чтобы создать видимость, по желанию Маннергейма. Если бы финны ускорили захват Ленинграда, то страданий и жертв было бы меньше", - убеждён автор под ником sleepy sleepers.
Впрочем, после комментария Ei venäläinen становится ясным, какую "правду" о Второй мировой войне преподносят на Западе.
"Финляндия не участвовала в блокаде Ленинграда, как пишут большевики. По эту сторону границы нам тоже нужно следить, чтобы историю не переписывали", - предупреждает пользователь.

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