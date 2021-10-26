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Финны испугались российской военной угрозы

26 октября 2021, 11:45  •  108 • Политика
Фото: Pius Koller/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Положительное отношение жителей Финляндии к России снизилось почти на 30%
Социологическое исследование финских аналитиков показало, что граждане этой страны стали хуже относиться к России. Центр EVA зафиксировал спад на уровне около 30% за девятилетний период. Если в 2012 году положительно к нашей стране относились 63% жителей Финляндии, то в 2021 их осталось порядка 34%.
Отрицательный ответ на вопрос социологов во время нового исследования общественного мнения дали 45% финнов. Девять лет назад негативно к РФ относились всего 19% респондентов. По мнению авторов опроса, жители Финляндии интересуются событиями, происходящими в нашей стране, поэтому их реакция со временем меняется.
К примеру, в 2018 году отношение финнов стало более позитивным на фоне Чемпионата мира по футболу, а также саммита лидеров России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в Хельсинки. На текущие результаты опроса, по оценке социологов, повлияли несколько факторов, в том числе, события на Украине и в Сирии.
Примечательно, что около 60% жителей Финляндии заявили аналитикам, что Россия является военной угрозой для их государства. Эксперты подчеркнули, что сегодня нельзя делать выводы, сохранится ли негативное отношения финнов на постоянной основе. Они также отметили, что отрицательные ответы давали в основном представители молодежи. 

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