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Финны и эстонцы захотели отгородиться от России. Эксперты подняли чиновников на смех
21 ноября 2021, 03:20 • 17 • Политика
В Финляндии обсуждается вопрос о возможном строительстве забора на границе с Россией. "Специалисты строительной сферы сочли идею смехотворной и неосуществимой ввиду отсутствия на границе необходимой инфраструктуры", - сообщает Yle.
В Финляндии предложили построить забор на границе с Россией, чтобы защититься от нелегальных мигрантов, однако специалисты высмеяли эту идею. Подробности сообщает финская общественная телерадиовещательная корпорация Yle.
Инициатива прозвучала на фоне кризиса на границе Белоруссии с Польшей и странами Балтии, где скопилось несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока. С предложением построить стену, чтобы не допустить подобной ситуации в Финляндии, выступил экс-министр внутренних дел и депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен.
- сообщает Yle.
Добавляется, что это уже не первый раз, когда в Финляндии предлагают построить стену на границе с Россией. Последний раз это было в 2019 году. Тогда инициативу продвигали под предлогом защиты от диких кабанов. В тот раз идею отвергли по экономическим и экологическим причинам.
Тем временем соседняя Эстония уже вовсю строит стену на границе с Россией. Проект осуществляется под предлогом защиты от "гибридных атак" на страны ЕС и НАТО. При этом в Таллине признали, что никаких признаков угрозы на эстонско-российских рубежах нет.
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