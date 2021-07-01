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Финнам посоветовали держаться подальше от России
01 июля 2021, 23:10 • 86 • В мире
Финский институт здоровья и социального обеспечения (THL) посоветовал гражданам держаться подальше от России. Страну признали опасной с точки зрения эпидемиологической ситуации.
Из тысяч футбольных болельщиков, которые побывали в Санкт-Петербурге ради матчей Евро-2020, у 400 обнаружен коронавирус. Среди заболевших есть носители индийского "дельта"-штамма.
THL порекомендовал гражданам Финляндии не ездить в Россию в ближайшее время. Причиной названа неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.
Все, кто прибывает в Финляндию из России, на границе проходят медицинский осмотр и сдают тест на коронавирус. Им рекомендовано соблюдать режим самоизоляции в течение 72 часов, воздерживаясь от любых социальных контактов, а затем сдать ПЦР-тест повторно.
Ранее запрет посещать Россию был введён для граждан Чехии. Он вступил в действие с 1 июля и будет работать как минимум до конца месяца. Из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 поездку в Москву отменил замглавы МИД Чехии Томаш Крыл.
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