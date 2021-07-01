Финнам посоветовали держаться подальше от России

Финский институт здоровья и социального обеспечения (THL) посоветовал гражданам держаться подальше от России. Страну признали опасной с точки зрения эпидемиологической ситуации.

Из тысяч футбольных болельщиков, которые побывали в Санкт-Петербурге ради матчей Евро-2020, у 400 обнаружен коронавирус. Среди заболевших есть носители индийского "дельта"-штамма.

THL порекомендовал гражданам Финляндии не ездить в Россию в ближайшее время. Причиной названа неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.

Все, кто прибывает в Финляндию из России, на границе проходят медицинский осмотр и сдают тест на коронавирус. Им рекомендовано соблюдать режим самоизоляции в течение 72 часов, воздерживаясь от любых социальных контактов, а затем сдать ПЦР-тест повторно.

Ранее запрет посещать Россию был введён для граждан Чехии. Он вступил в действие с 1 июля и будет работать как минимум до конца месяца. Из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 поездку в Москву отменил замглавы МИД Чехии Томаш Крыл.