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Финляндия запугивает Европу: "Россия может и готова применить войска"
09 мая 2021, 09:00 • 188 • Политика
Финляндия заявила о готовности России применить войска в Европе, а также выразила обеспокоенность русским присутствием в Арктике.
Россия имеет возможность и готова применить свои войска в Европе. Об этом заявляют авторы отчёта Министерства обороны Финляндии о военной деятельности России в Европе.
В документе утверждается, что в Европе нарастает напряжённость из-за "возвращения к силовой политике". Также отмечается, что это проявляется в готовности государств и коалиций применять свои вооружённые силы для решения геополитических вопросов.
- гласит доклад финского Минобороны.
Помимо этого, в документе выражается обеспокоенность присутствием России в Арктике. Согласно документу, в ближайшие годы этот регион может стать ареной столкновения интересов мировых держав.
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