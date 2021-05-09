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Финляндия запугивает Европу: "Россия может и готова применить войска"

09 мая 2021, 09:00  •  188 • Политика
Финляндия заявила о готовности России применить войска в Европе, а также выразила обеспокоенность русским присутствием в Арктике.
Россия имеет возможность и готова применить свои войска в Европе. Об этом заявляют авторы отчёта Министерства обороны Финляндии о военной деятельности России в Европе.
В документе утверждается, что в Европе нарастает напряжённость из-за "возвращения к силовой политике". Также отмечается, что это проявляется в готовности государств и коалиций применять свои вооружённые силы для решения геополитических вопросов.
Россия показала возможность и готовность использовать, где это необходимо, вооружённые силы, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе,
- гласит доклад финского Минобороны.
Помимо этого, в документе выражается обеспокоенность присутствием России в Арктике. Согласно документу, в ближайшие годы этот регион может стать ареной столкновения интересов мировых держав.

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