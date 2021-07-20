Финляндия вслед за Францией не сошлась с прогнозами ВОЗ

Финляндия сделала заявление о COVID-19 - началась четвёртая волна коронавируса. Финны вслед за французами не сошлись с прогнозами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен в эфире телеканала MTV3 рассказал о ситуации с COVID-19 в Финляндии. За последние сутки в стране был зафиксирован 461 новый случай. Это новый антирекорд после апрельских пиков.

"Если вы хотите поговорить о волнах, вы можете считать это четвёртой волной", - произнёс Салминен.

Он добавил, что число новых случаев растёт по всей Европе. По словам представителя системы здравоохранения, сейчас ситуация отличается от зимней и весенней. На данный момент заболевают в основном те, кто ещё не привит.

Салминен заявил: у властей нет другого выхода - ограничительные меры снова будут введены.

Днём раньше Франция опередила Всемирную организацию здравоохранения по волнам COVID-19. Подсчёты подъёмов заболеваемости не совпадают.

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что страна вошла в четвёртую волну коронавируса. Он охарактеризовал динамику эпидемии как чрезвычайно интенсивную.

19 июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на открытии заседания Чрезвычайного комитета организации по оценке ситуации с пандемией COVID-19 сообщил, что мир только на грани четвёртой волны пандемии.