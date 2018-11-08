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Финляндия против: Россию не исключат из Совета Европы в 2019 году
08 ноября 2018, 19:24 • 139 • Политика
Финляндия не намерена исключать Россию из Совета Европы в 2019 году за заморозку членских выплат.
Финляндия не станет исключать Россию из Совета Европы за заморозку взносов после лишения национальной делегации права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Информацией об этом поделились в МИД России.
Сообщается, что Финляндия занимает пост председателя комитета министров Совета Европы, и без ее согласия нельзя инициировать процедуру исключения какой-либо страны из организации. Ранее в Совете Европы неоднократно угрожали, что исключат Россию, если она не возобновит выплаты в фонд организации.
Напомним, что российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ после воссоединения Крыма с Россией и других событий на Украине в 2014 году. В ответ Москва заморозила выплату членских взносов в организацию, пока делегация не будет восстановлена в правах, а в устав организации не внесут изменения, делающие лишение кого-либо голоса невозможным. Прекращение финансирования уже сказалось на ПАСЕ, и организация испытывает серьезные финансовые трудности.
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