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Финляндия после русских учений готовится защищаться американскими "Молниями"

14 августа 2019, 00:54  •  60 • В мире
Финны усиливают ВВС c оглядкой на Россию. Как рассказал глава ВВС Финляндии генерал-майор Паси Йокинен, позапрошлогодние манёвры "Запад-2017" стали пиком напряжённости для авиации. В будущем Хельсинки может закупить американские истребители F-35 ("Молния II").
Финляндия намерена в будущие годы существенно усиливать свою авиагруппировку. В частности, в Хельсинки планируют объявить контракт на закупку новых истребителей. Сумма контракта оценивается в $11,2 млрд.
Этих средств хватит на закупку 130 истребителей F-35 американского производства ("Локхид-Мартин" F-35 "Молния II"), сообщает "Утро.ру".
Причиной такого значительного усиления, по словам представителей финской стороны, является активность российского флота на Балтике и учения "Запад-2017".
В частности, глава ВВС Финляндии генерал-майор Паси Йокинен рассказал, что позапрошлогодние манёвры стали пиком напряжённости в отношениях двух стран. Однако впоследствии этот накал снизился до уровня 2014 года.
Военный в интервью Defense News подчеркнул, что чаще всего финская авиация вылетала на сопровождение самолётов РФ именно в 2017 году. При этом, подчеркнул Йокинен, лётчики обоих стран всегда действовали вежливо и корректно.
На текущий момент сопровождение российских самолётов осуществляют только финские лётчики на своих машинах, пояснил представитель иностранного штаба. На данный момент в истребительном парке ВВС Финляндии 61 F/A-18, включая учебно-боевые.
Отвечая на вопрос журналиста о совместимости финских и американских ВВС, Йокинен дипломатично ответил, что, конечно, они совместимы, однако многое зависит от политики.

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