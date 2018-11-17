Финляндия переводит GPS-скандал на официальные рельсы: Вызван посол России

В МИД Финляндии вызван посол России из-за сбоев GPS-сигналов, которые ощущались у берегов Норвегии во время учений НАТО «Единый трезубец».

Российского посла в Финляндии Павла Кузнецова вызвали в МИД страны. Причина - сбои GPS, которые испытывало оборудование участников учений «Единый трезубец», прошедших у берегов Норвегии. Именно Финляндия и Норвегия официально обвинили Россию в том, что наша страна организовала сбои техническими средствами с Кольского полуострова.

О том, что посол вызван в МИД, сообщил агентству STT министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Посол Павел Кузнецов должен быть в МИД в понедельник, 19 ноября.

В МИД Финляндии не скрывают цель приглашения - «GPS-скандал».

Напомним, что с 16 октября по 7 ноября у берегов Норвегии проходили учения НАТО, в которых приняло участие около 50 тысяч человек. GPS-оборудование во время этих учений постоянно давало сбои. Норвегия, Финляндия, а затем и НАТО обвинили в этих сбоях Россию, которая якобы организовала глушение с Кольского полуострова.