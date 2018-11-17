Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Крайне опасный прецедент»: могли ли власти США скрывать официальное обвинение п...
Журналисту-грубияну из CNN, поссорившемуся с Трампом, временно разрешили ходить ...
МИД Украины выразил протест послу Венгрии
Около 70% зданий в Смеле подключены к отоплению
Главная / Политика

Финляндия переводит GPS-скандал на официальные рельсы: Вызван посол России

17 ноября 2018, 01:39  •  20 • Политика
В МИД Финляндии вызван посол России из-за сбоев GPS-сигналов, которые ощущались у берегов Норвегии во время учений НАТО «Единый трезубец».
Российского посла в Финляндии Павла Кузнецова вызвали в МИД страны. Причина - сбои GPS, которые испытывало оборудование участников учений «Единый трезубец», прошедших у берегов Норвегии. Именно Финляндия и Норвегия официально обвинили Россию в том, что наша страна организовала сбои техническими средствами с Кольского полуострова.
О том, что посол вызван в МИД, сообщил агентству STT министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Посол Павел Кузнецов должен быть в МИД в понедельник, 19 ноября.
В МИД Финляндии не скрывают цель приглашения - «GPS-скандал».
Напомним, что с 16 октября по 7 ноября у берегов Норвегии проходили учения НАТО, в которых приняло участие около 50 тысяч человек. GPS-оборудование во время этих учений постоянно давало сбои. Норвегия, Финляндия, а затем и НАТО обвинили в этих сбоях Россию, которая якобы организовала глушение с Кольского полуострова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

20
Источник
Похожие новости
16 ноября 2018, 19:09
Накануне Нового года Куба облегчит визовый режим для граждан России
16 ноября 2018, 12:39
В Госдуме неонацизм назвали инструментом политики США
16 ноября 2018, 19:09
85-летие возобновления дипотношений с США: Дата с двойным дном

16 ноября 2018, 06:09
Защита Бутиной заявила, что ее преследование противоречит конституции США
17 ноября 2018, 01:39
«Орган, штампующий политизированные резолюции»: ГА ООН приняла новый документ по Сирии
16 ноября 2018, 15:54
Минобороны обвинило США в беспределе с беженцами в лагере Эр-Рукбан
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
17 ноября 2018, 01:25
«Видят выгоду от проекта»: как европейские страны стремятся получить доступ к «Турецк...
17 ноября 2018, 00:24
Сергей Михеев. Константинополь уже давно не Второй Рим
17 ноября 2018, 01:24
«Она тщательно скрывала себя»: знакомые гермафродита из Иркутской области рассказали ...
17 ноября 2018, 00:12
Душенов 197. Москва предупредила: мы ударим первыми
17 ноября 2018, 01:24
Эксперт прокомментировал призыв Порошенко к США и ЕС усилить санкции против России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
14 ноября 2018, 15:09
Причины гибели фрегата НАТО: Непрофессионализм на фоне наглости
10 ноября 2018, 23:09
Умерла актриса Юлия Волчкова
12 ноября 2018, 17:39
«Трусливая атака»: почему Нетаньяху покинул Париж
13 ноября 2018, 13:09
Россия и Турция снова на грани столкновения
14 ноября 2018, 08:24
Киеву посоветовали провести блицкриг и дойти до Красной площади
11 ноября 2018, 20:24
Донбасс: выборы вопреки
10 ноября 2018, 23:24
Кто объединит разделенную Новороссию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.