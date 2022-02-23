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Финляндия ищет замену русскому газу - Yle
23 февраля 2022, 22:05 • 143 • Политика
Финляндия готовится к возможному прекращению поставок газа из России и ищет замену русскому топливу. Всё зависит от ситуации вокруг Украины.
Финляндия наблюдает за тем, как развивается политическая ситуация вокруг Украины. В случае обострения обстановки не исключено, что страна откажется от русского газа, передаёт телеканал Yle.
- сказала представитель финской компании Ovako Анса Ряятяри.
Также многое зависит от того, какие меры предпримет Евросоюз по отношению к России. Если санкции будут расширены, то Финляндия может сделать шаг к отказу от поставок газа из России. В частности, получить через Эстонию доступ к газовому хранилищу в Латвии и СПГ-терминалу в Литве.
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