Финляндия ищет замену русскому газу - Yle

Финляндия готовится к возможному прекращению поставок газа из России и ищет замену русскому топливу. Всё зависит от ситуации вокруг Украины.

Финляндия наблюдает за тем, как развивается политическая ситуация вокруг Украины. В случае обострения обстановки не исключено, что страна откажется от русского газа, передаёт телеканал Yle.

Мы следим за ситуацией с Украиной и выясняем возможности заменить российский газ,

- сказала представитель финской компании Ovako Анса Ряятяри.

Также многое зависит от того, какие меры предпримет Евросоюз по отношению к России. Если санкции будут расширены, то Финляндия может сделать шаг к отказу от поставок газа из России. В частности, получить через Эстонию доступ к газовому хранилищу в Латвии и СПГ-терминалу в Литве.