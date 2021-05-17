Финляндия готовится променять русскую нефть на "зелёную" энергетику

Финляндия отказывается от русской нефти ради перехода к "зелёной" экономике. В апреле импорт чёрного золота упал на целых 63%.

В Финляндии начали снижать закупки русской нефти марки Urals в рамках перехода на так называемую зелёную энергетику. Об этом пишет Reuters со ссылкой на трейдеров и статистические данные.

Сообщается, что в первом квартале 2021 года импорт нефти из России сократился в Финляндии на 25% по сравнению с прошлым годом и составил 2,1 миллиона тонн. При этом в апреле закупки чёрного золота упали на 63% по сравнению с тем же месяцем 2020-го.

Переориентацию Финляндии на "зелёную" энергетику косвенно подтвердил вице-президент Neste Oil по нефтепродуктам Марко Пеккола. По его словам, компания приобретёт в 2021 году значительно меньше русской нефти в связи с крупным переоборудованием НПЗ Порвоо. Завод предполагается переоборудовать под переработку возобновляемого сырья, утверждает Reuters.

Издание добавляет, что переход Финляндии на "зелёную" энергетику может сказаться на стоимости русской нефти марки Urals. Отмечается, что изменение цены не будет моментальным, однако признаки этого видны уже сейчас.

Напомним, что Запад активно берёт курс на использование возобновляемых источников энергии. Однако нынешний уровень развития технологий не позволяет эффективно это сделать. Примером тому служат энергетические коллапсы, случившиеся этой весной в США и Японии. Из-за выпавшего снега ветряки и солнечные панели пришли в негодность, оставив без энергии значительное количество людей.