Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов
Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины
Почему Россия назначена врагом? Экс-советница президента США дала честный ответ
Главная / Политика

Финляндия готовится променять русскую нефть на "зелёную" энергетику

17 мая 2021, 22:20  •  36 • Политика
Финляндия отказывается от русской нефти ради перехода к "зелёной" экономике. В апреле импорт чёрного золота упал на целых 63%.
В Финляндии начали снижать закупки русской нефти марки Urals в рамках перехода на так называемую зелёную энергетику. Об этом пишет Reuters со ссылкой на трейдеров и статистические данные.
Сообщается, что в первом квартале 2021 года импорт нефти из России сократился в Финляндии на 25% по сравнению с прошлым годом и составил 2,1 миллиона тонн. При этом в апреле закупки чёрного золота упали на 63% по сравнению с тем же месяцем 2020-го.
Переориентацию Финляндии на "зелёную" энергетику косвенно подтвердил вице-президент Neste Oil по нефтепродуктам Марко Пеккола. По его словам, компания приобретёт в 2021 году значительно меньше русской нефти в связи с крупным переоборудованием НПЗ Порвоо. Завод предполагается переоборудовать под переработку возобновляемого сырья, утверждает Reuters.
Издание добавляет, что переход Финляндии на "зелёную" энергетику может сказаться на стоимости русской нефти марки Urals. Отмечается, что изменение цены не будет моментальным, однако признаки этого видны уже сейчас.
Напомним, что Запад активно берёт курс на использование возобновляемых источников энергии. Однако нынешний уровень развития технологий не позволяет эффективно это сделать. Примером тому служат энергетические коллапсы, случившиеся этой весной в США и Японии. Из-за выпавшего снега ветряки и солнечные панели пришли в негодность, оставив без энергии значительное количество людей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
17 мая 2021, 03:05
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
17 мая 2021, 10:25
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
17 мая 2021, 13:10
Россия готовит удар по США: В самое "подбрюшье" - Sohu
17 мая 2021, 08:35
Чешский премьер неловко оправдался после слов Земана о взрывах: "Не могу объяснить"
17 мая 2021, 16:50
"Это наша земля и наши воды": Лавров задал НАТО неудобный вопрос по Арктике
17 мая 2021, 18:40
Газовый бойкот Санду выйдет боком? "Газпром" обратился в суд
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 мая 2021, 02:20
Чёрный список русских заставил ЕС вспомнить о Венской конвенции
12 мая 2021, 09:25
Савченко унизила солдат "самой сильной армии" Европы
14 мая 2021, 02:40
Медведев поставил Зеленскому "диагноз"
16 мая 2021, 00:30
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов
11 мая 2021, 06:50
ВСУ против «Правого сектора»
12 мая 2021, 20:25
"И тут внимание, Володя!": Кто подставил Россию под удар
17 мая 2021, 10:25
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.