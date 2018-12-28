Финляндия арестовала девушку из России по требованию США

Девушку из России арестовали в Хельсинки по запросу США. Её задержали прямо в аэропорту столицы Финляндии и увезли в СИЗО. Никто не знает даже, в чём конкретно её обвиняют.

Гражданку России Миру Тэрада задержали в столице Финляндии по запросу США. Девушку схватили в аэропорту Хельсинки и бросили в СИЗО без объяснения причин, рассказала мать задержанной.

По её словам, всё произошло во время паспортного контроля в столичном аэропорту Финляндии. Миру задержали по "ордеру" США и увезли в СИЗО. Что будет дальше, не знают даже сами финские полицейские - они ждут дальнейших указаний из Вашингтона, сообщает мама девушки.

Она добавляет, что заседание суда по делу её дочери назначили на 2 января. По его результатам её либо должны будут отпустить, либо до конца месяца экстрадировать в США.

Причина задержания девушки до сих пор неизвестна. Мира Тэрада ездила на учёбу в США и там же вышла замуж, но в 2016 году вернулась на Родину в Россию. Никаких проблем с законом у неё не было.

Адвокат Александр Трещев считает, что необходимо добиваться освобождения девушки в Финляндии и ни в коем случае нельзя допускать её экстрадиции в США. Там её будут ждать "нечеловеческие условия и пытки", приводит слова юриста ФАН.