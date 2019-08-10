Финки. От умельцев-кустарей от массового производства • 137 • Аналитика

Часто видится одно и то ж:

Будто кто-то мне в кабацкой драке

Саданул под сердце финский нож.



С. Есенин И тебе в вечернем синем мракеЧасто видится одно и то ж:Будто кто-то мне в кабацкой дракеСаданул под сердце финский нож.С. Есенин



От пууко до «сучка»

Изготовлением ножей финского типа после революции занимались многочисленные артели и кустари-одиночки. Производство было поставлено на поток и густо расцвело в двадцатые годы. После запрета огнестрельного оружия финские ножи становятся очень популярными в криминальной среде, что привело к конечному ужесточению статьи 182 УК РСФСР от 1926 года в 1935 году, где изготовление, ношение, сбыт и хранение кинжалов, финских ножей и того прочего холодного оружия без разрешения НКВД каралось лишением свободы сроком до 5 лет.





Типичная артельная финка-сучок



Поскольку Финляндия до революции (с начала XIX века) входила в состав Российской империи, то ножи её производства в принципе трудно отделить от прочих российских, разве что по географическому и национальному признаку.



Ножей финского типа было довольно много, самим же словом "финка" в СССР называли чуть ли не любой нож, относящийся к тем, что трудно было назвать хозяйственными-столовыми. Финкой являлись классические финские ножи типа "пууко", ножи армейские НА-40, разнообразные поделки зоновских и заводских умельцев.



Мода на внешний вид ножа со временем менялась. Довольно легко отличить популярные ножи времен ВОВ от поделок конца 1980-х — начала 1990-х, когда под влиянием западных фильмов появились ужасы: "Умри от зависти, Рэмбо!"



Классическая артельная финка СССР 1920-х годов отличалась от типичной финской тех же годов, как правило, более выраженной "щучкой" (выгнутый к режущей кромке скос обуха к острию), отсутствием долов на клине, наличием колечка на передней части рукояти, другой формой рукояти и ножен.



Все факторы, сведенные вместе, легко позволяют отличить типично советскую финку от финской. Один из примеров — так называемая финка-сучок, массово производившаяся артелями "Заря", "Звезда" и др.



Наиболее распространенная артельная финка-сучок имела клинок в длину около 130 мм, длину рукояти — около 100 мм, ширину клина — около 20 мм, толщину у основания — 4 мм, которая плавно сужалась к кончику ножа. На переднюю часть рукояти надето колечко, предохраняющее её от растрескивания и залитое компаундом либо легкоплавким металлом. Монтаж рукояти финок делался сквозной, с расклепом на конце рукояти. Размеры лезвия, как считается, разделялись по номерам в зависимости от длины клинка и начинались с № 1 (самый мелкий) и выше. По поводу типоразмеров полной ясности нет, бывает, что клин под № 4 одной артели оказывается больше клина № 5 другой, создается впечатление, что артельные стандарты были свои у каждой (как сейчас ТУ), либо мастера особо не морочили себе голову, ставя номера, и просто их путали. А часто номеров и не было.



Довольно необычная рукоять финки-сучка на первый взгляд выглядит несуразно и непривычна на ощупь, но при использовании ведет себя очень неплохо. Я сделал подобный нож на пробу с помощью минимума инструментов, особо не соблюдая пропорции клинка, лишь бы почувствовать, как он будет вести себя в руке. Выводы исключительно положительные, но это дело вкуса.



Финка такого типа была показана в первом советском звуковом кинофильме "Путевка в жизнь" (была у Яшки Жигана), снятом в 1931 г.; имелась у пацана, ехавшим зайцем в Арктику к челюскинцам в фильме "Однажды летом"; аналогичную метал Саид в кинофильме "Белое солнце пустыни".







Финка Яшки Жигана из кинофильма "Путевка в жизнь"



Во время Великой Отечественной

Во время Великой Отечественной войны производство ножей вспыхнуло с новой силой. После ужесточения законодательства универсальных и боевых ножей катастрофически не хватало, а ведь они были нужны каждому бойцу. Многочисленные заводы и артели выпускали ножи для фронта, такие, как НА-40. Ещё до войны на заводе "Труд" (Вача) был освоен выпуск водолазного ножа (на деревянную рукоять ножа финского типа надели резиновую покрышку с ребристой поверхностью и сделали для него резиновые ножны).





Нож финского типа. Завод "Труд", Вача. На такой тип ножа надевали ребристую резиновую покрышку, превращая его в "водолазный"



Выпускали ножи для отдельных подразделений: черные ножи Уральского добровольческого танкового корпуса, ножи и кинжалы Ижорского батальона. Ну а в многочисленных рембазах, рембатах и батальонах аэродромного обслуживания умельцы наладили выпуск самых разных финок, используя подручные материалы. Именно во время ВОВ начали широко распространяться ножи с наборными рукоятями из плексигласа фонарей самолетов, разноцветных мыльниц и прочего аналогичного материала.





Финка-сучок времен ВОВ





Гарду на ножах стали применять более широко



Народные умельцы использовали материал с подбитой техники, например, на клинки ножей шли ленты-расчалки самолетов. Формы ножей — самые разные, от простых классических до подсмотренных у союзников и противников, тех, что шли в комплектации к продукции ленд-лиза, и просто переделки из трофейных штык-ножей. Финки широко дарились друзьям и командному составу, делались с памятными гравировками и надписями.









Нож майора Корнильева





Блокадная финка с самодельной рукоятью





Финка подполковника Долгобородова, НШ 48 СД им. Калинина





Самоделка с латунными ножнами



Бездельники-финны, сидевшие в блиндажах под Ленинградом, выдавали на-гора очень интересную продукцию в виде чеканных алюминиевых ножен, сделанных из корпусов сбитых самолетов. Такие ножны клепались из двух половинок листов дюраля, внутри оклеивались материей или кожей. Если массовое производство ножей в Финляндии ограничивалось производством простых ножен из картона по причине дефицита кожи, то на фронте оно развернулось на всю катушку. На позициях финских войск поисковики обнаружили литейную форму для выплавки "грибка" (основание рукояти, наиболее популярное в те годы в среде финнов), сделанную, по всей видимости, из латунной снарядной гильзы. Так же, как и наши умельцы, финны использовали органику для набора рукоятей своих ножей.





Финская самоделка времен ВОВ с алюминиевыми ножнами





Аналогичный нож





И с деревянными ножнами



После войны производство ножей финского типа в СССР заглохло. Артели перешли на выпуск мирной продукции, по заказу МО выпускали разве что наборы для поваров. Хотя нелишне вспомнить, что раскладным садовым ножом комплектовались санитарные сумки, а во время ВОВ, по некоторым данным, нож использовали как стропорез. Производство же финок стало приоритетом сидельцев из мест не столь отдаленных вплоть до 90-х годов прошлого века и результатом некоторого послабления законодательства по ХО.



Изготовлением ножей финского типа после революции занимались многочисленные артели и кустари-одиночки. Производство было поставлено на поток и густо расцвело в двадцатые годы. После запрета огнестрельного оружия финские ножи становятся очень популярными в криминальной среде, что привело к конечному ужесточению статьи 182 УК РСФСР от 1926 года в 1935 году, где изготовление, ношение, сбыт и хранение кинжалов, финских ножей и того прочего холодного оружия без разрешения НКВД каралось лишением свободы сроком до 5 лет.Поскольку Финляндия до революции (с начала XIX века) входила в состав Российской империи, то ножи её производства в принципе трудно отделить от прочих российских, разве что по географическому и национальному признаку.Ножей финского типа было довольно много, самим же словом "финка" в СССР называли чуть ли не любой нож, относящийся к тем, что трудно было назвать хозяйственными-столовыми. Финкой являлись классические финские ножи типа "пууко", ножи армейские НА-40, разнообразные поделки зоновских и заводских умельцев.Мода на внешний вид ножа со временем менялась. Довольно легко отличить популярные ножи времен ВОВ от поделок конца 1980-х — начала 1990-х, когда под влиянием западных фильмов появились ужасы: "Умри от зависти, Рэмбо!"Классическая артельная финка СССР 1920-х годов отличалась от типичной финской тех же годов, как правило, более выраженной "щучкой" (выгнутый к режущей кромке скос обуха к острию), отсутствием долов на клине, наличием колечка на передней части рукояти, другой формой рукояти и ножен.Все факторы, сведенные вместе, легко позволяют отличить типично советскую финку от финской. Один из примеров — так называемая финка-сучок, массово производившаяся артелями "Заря", "Звезда" и др.Наиболее распространенная артельная финка-сучок имела клинок в длину около 130 мм, длину рукояти — около 100 мм, ширину клина — около 20 мм, толщину у основания — 4 мм, которая плавно сужалась к кончику ножа. На переднюю часть рукояти надето колечко, предохраняющее её от растрескивания и залитое компаундом либо легкоплавким металлом. Монтаж рукояти финок делался сквозной, с расклепом на конце рукояти. Размеры лезвия, как считается, разделялись по номерам в зависимости от длины клинка и начинались с № 1 (самый мелкий) и выше. По поводу типоразмеров полной ясности нет, бывает, что клин под № 4 одной артели оказывается больше клина № 5 другой, создается впечатление, что артельные стандарты были свои у каждой (как сейчас ТУ), либо мастера особо не морочили себе голову, ставя номера, и просто их путали. А часто номеров и не было.Довольно необычная рукоять финки-сучка на первый взгляд выглядит несуразно и непривычна на ощупь, но при использовании ведет себя очень неплохо. Я сделал подобный нож на пробу с помощью минимума инструментов, особо не соблюдая пропорции клинка, лишь бы почувствовать, как он будет вести себя в руке. Выводы исключительно положительные, но это дело вкуса.Финка такого типа была показана в первом советском звуковом кинофильме "Путевка в жизнь" (была у Яшки Жигана), снятом в 1931 г.; имелась у пацана, ехавшим зайцем в Арктику к челюскинцам в фильме "Однажды летом"; аналогичную метал Саид в кинофильме "Белое солнце пустыни".Во время Великой Отечественной войны производство ножей вспыхнуло с новой силой. После ужесточения законодательства универсальных и боевых ножей катастрофически не хватало, а ведь они были нужны каждому бойцу. Многочисленные заводы и артели выпускали ножи для фронта, такие, как НА-40. Ещё до войны на заводе "Труд" (Вача) был освоен выпуск водолазного ножа (на деревянную рукоять ножа финского типа надели резиновую покрышку с ребристой поверхностью и сделали для него резиновые ножны).Выпускали ножи для отдельных подразделений: черные ножи Уральского добровольческого танкового корпуса, ножи и кинжалы Ижорского батальона. Ну а в многочисленных рембазах, рембатах и батальонах аэродромного обслуживания умельцы наладили выпуск самых разных финок, используя подручные материалы. Именно во время ВОВ начали широко распространяться ножи с наборными рукоятями из плексигласа фонарей самолетов, разноцветных мыльниц и прочего аналогичного материала.Народные умельцы использовали материал с подбитой техники, например, на клинки ножей шли ленты-расчалки самолетов. Формы ножей — самые разные, от простых классических до подсмотренных у союзников и противников, тех, что шли в комплектации к продукции ленд-лиза, и просто переделки из трофейных штык-ножей. Финки широко дарились друзьям и командному составу, делались с памятными гравировками и надписями.Бездельники-финны, сидевшие в блиндажах под Ленинградом, выдавали на-гора очень интересную продукцию в виде чеканных алюминиевых ножен, сделанных из корпусов сбитых самолетов. Такие ножны клепались из двух половинок листов дюраля, внутри оклеивались материей или кожей. Если массовое производство ножей в Финляндии ограничивалось производством простых ножен из картона по причине дефицита кожи, то на фронте оно развернулось на всю катушку. На позициях финских войск поисковики обнаружили литейную форму для выплавки "грибка" (основание рукояти, наиболее популярное в те годы в среде финнов), сделанную, по всей видимости, из латунной снарядной гильзы. Так же, как и наши умельцы, финны использовали органику для набора рукоятей своих ножей.После войны производство ножей финского типа в СССР заглохло. Артели перешли на выпуск мирной продукции, по заказу МО выпускали разве что наборы для поваров. Хотя нелишне вспомнить, что раскладным садовым ножом комплектовались санитарные сумки, а во время ВОВ, по некоторым данным, нож использовали как стропорез. Производство же финок стало приоритетом сидельцев из мест не столь отдаленных вплоть до 90-х годов прошлого века и результатом некоторого послабления законодательства по ХО. В. Казанцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





137 Источник Похожие новости Конец спецпроекта «Навальный» Куда деть российские деньги? Почему Москва не слушает МВФ Беспорядки в Гонконге. Применит ли Китай армию и что будет делать Запад Противокорабельная ракета: гиперзвуковая или дозвуковая? Иран vs США. Кто поддержит Америку, а кто может предотвратить конфликт Рецессия в головах. Есть ли надежды на экономический рост в стране? Новости партнеров