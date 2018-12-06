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Финдиректора Huawei арестовали в Канаде по подозрению в нарушении санкций по Ирану
06 декабря 2018, 10:24 • 76 • В мире
Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу арестована в Ванкувере по запросу властей США. Ее подозревают в нарушении торговых санкций в отношении Ирана.
О задержании сообщает The Globe and Mail. Мэн Ваньчжоу будет экстрадирована в США. Отметим, что, по версии американской стороны, финдиректор могла нарушить торговые санкции в отношении Ирана.
Сейчас США добиваются её выдачи, а само слушание дела назначено на пятницу, цитирует издание сообщение Минюста. Ранее сообщалось, что США проверяет эту китайскую корпорацию на соблюдение санкций в отношении Ирана.
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