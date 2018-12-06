Финдиректора Huawei арестовали в Канаде по подозрению в нарушении санкций по Ирану

Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу арестована в Ванкувере по запросу властей США. Ее подозревают в нарушении торговых санкций в отношении Ирана.

О задержании сооб щает The Globe and Mail. Мэн Ваньчжоу будет экстрадирована в США. Отметим, что, по версии американской стороны, финдиректор могла нарушить торговы е санкци и в отношении Ирана.