Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Прости, Господи, идиотов": Политолог Сатановский прокомментировал пад...
"Лучше там и оставайтесь”: Украинцы начали угрожать приехавшим в Москву гим...
Секретаря СНБО Украины пригласили в Иран
Китайского генконсула отправили на карантин на Урале
Главная / В мире

Финансовый вопрос: сможет ли Дональд Трамп утвердить бюджет США на 2021 год

11 февраля 2020, 01:39  •  20 • В мире
Дональд Трамп представил проект федерального бюджета на 2021 финансовый год, который предполагает расходы на $4,8 трлн. Президент США намерен увеличить траты на оборону страны до $705,4 млрд, при этом значительно урезав социальные программы. Также администрация Белого дома запросила около $2 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Отдельная статья предусматривает ассигнования на противодействие Москве — $700 млн. Учитывая спорный характер некоторых положений бюджета, его вряд ли удастся согласовать в конгрессе до начала президентских выборов 2020 года, отмечают эксперты. Кроме того, по мнению аналитиков, разногласия по бюджету между Белым домом и конгрессменами-демократами могут привести к новой остановке работы правительства.
 
Дональд Трамп AFP © CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
 

Президент США Дональд Трамп 10 февраля представил проект федерального бюджета на 2021 год, который предполагает расходы на $4,8 трлн.

Из документа следует, что США будут и дальше увеличивать рекордные расходы на оборону страны — до $705,4 млрд. В частности, на 12% вырастет бюджет космического агентства NASA и на 19% — финансирование структур ядерной безопасности США. 

Главными угрозами национальной безопасности США в документе названы Россия и Китай. В нём говорится, что удалённые объекты американской инфраструктуры не защищены от взлома и кибератак с российской стороны.

Для противодействия Москве в документе в том числе предлагается выделить $700 млн в качестве помощи странам Европы и Центральной Азии для укрепления совместной безопасности и для того, чтобы эти страны отказывались от российского оружия, а также ещё $24 млн пойдут на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».

Ещё Белый дом предложил конгрессу выделить на 2021 финансовый год $3,2 млрд на разработку гиперзвукового оружия. Это на $459 млн больше, чем в 2020 году​​​.

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT отметил, что подобные предложения со стороны Белого дома являются лишь предлогом для того, чтобы поддерживать рекордный уровень оборонных расходов.

«Борьба с Россией и Китаем является удобной завесой любых махинаций. Выделение средств на финансирование различных проектов прикрыто такими «благородными» целями, за которые не нужно отчитываться, соответственно, суммы можно тратить на несколько иные задачи», — отметил эксперт.

У США всегда находится логическое объяснение, почему с Россией по ряду направлений возможно налаживание отношений, но, несмотря на это, они по-прежнему борются с «российской пропагандой», добавил Александр Асафов.

«Трамп ищет всевозможные поводы для увеличения бюджета, потому что за счёт увеличения затрат на оборону каждый год он улучшает экономические показатели. И это он сможет использовать в рамках предвыборной кампании. Поэтому он поддержит любые статьи расходов, которые позволят ему демонстрировать экономический успех», — пояснил эксперт.  

Социальные издержки

При этом проект бюджета предполагает существенные сокращения социальных трат. Так, Белый дом планирует сэкономить $130 млрд, урезав финансирование программы по обеспечению пожилых американцев рецептурными лекарствами. Ещё $292 млрд будут изъяты из программы социальной защиты бедных и малообеспеченных слоёв населения. Также на $70 млрд будут урезаны расходы на продовольственные талоны, выделяемые федеральным правительством в рамках предоставления пособий по инвалидности.

Кроме того, Трамп хочет снизить финансирование Агентства по охране окружающей среды (на 26%) и Министерства жилищного и городского развития (на 15%). В общей сложности бюджеты невоенных и социальных программ планируется сократить на 5% — до $590 млрд.

Сокращение коснётся и программы выделения финансовой помощи зарубежным странам (USAID) — на эти нужды предполагается выделить $44,1 млрд. Для сравнения, в 2020 финансовом году эти ассигнования составляли $55,7 млрд.

При этом Белый дом планирует выделить Украине в 2021 финансовом году через Госдепартамент по программе военного финансирования $115 млн. Также $205 млн планируется выделить на содействие «передаче власти в Венесуэле».

Подобные перераспределения вписываются в политический курс Трампа, который неоднократно заявлял о необходимости увеличения военного бюджета и перевооружения армии США, напомнил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Трамп следует своей программе и своим обещаниям, в частности это касается увеличения военного бюджета, модернизации вооружённых сил, создания новых видов оружия. Трамп подобным бюджетом демонстрирует избирателям, что в первую очередь тратит деньги на Америку и уже потом оказывает помощь другим странам», — пояснил политолог. 

Однако на этом фоне будет расти дефицит бюджета, который в 2020 году может достигнуть $1 трлн, считает Юрий Рогулёв. 

«Рост расходов и дефицита происходит из-за того, что Трамп сокращает налоги, а поступления в бюджет от расширения экономической деятельности запаздывают», — отметил эксперт. 

Стена раздора

В рамках оборонного бюджета планируется выделить $2 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Этот проект был одной из центральных тем избирательной кампании Трампа ещё в 2016 году — только так, по его словам, можно было остановить бесконтрольный приток в США нелегальных мигрантов из стран Центральной и Южной Америки.

На страницу галереи

Изначально на возведение стены между США и Мексикой в администрации Белого дома рассчитывали получить около $5,7 млрд из федерального бюджета. Однако конгресс не одобрил таких расходов и в итоге утвердил лишь $1,37 млрд.

После нескольких попыток добиться финансирования строительства стены Трамп в 2018 году перераспределил средства, которые предназначались Пентагону на инфраструктурные проекты. В ответ политики из Демократической партии заблокировали принятие федерального бюджета, что привело к шатдауну — приостановке работы американского правительства. Шатдаун продлился 35 дней и стал самым продолжительным в истории США.

"Они борются только за наркокурьеров?": Израиль просит Перу помиловать израильтянку, арестованную с кокаином

Присутствие в повестке дня вопроса мексиканской стены существенно повышает вероятность того, что нынешний бюджет не будет согласован конгрессом. Это теоретически может привести к очередной остановке правительства, отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Вероятность шатдауна всегда существует. В этом плане всё будет зависеть от того, на какие уступки готов пойти Трамп. Если он считает, что победа в деле об импичменте является его личной заслугой, то он будет меньше склонен к общению с демократами в конгрессе. Если посчитает, что ему выгодно заключить сделку, чтобы идти на президентские выборы с меньшими препятствиями, тогда он согласится на определённые компромиссы по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой», — пояснил эксперт.

Предвыборный бюджет

Эксперты отмечают, что противостояние палаты представителей конгресса США и Белого дома из-за импичмента Дональда Трампа наверняка осложнит процесс принятия бюджета.

Напомним, конгрессмены от Демократической партии обвиняли главу Белого дома в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию своих должностных преступлений. Однако демократам не удалось убедить в своей правоте сенат, и 6 февраля высшая палата конгресса США оправдала Дональда Трампа по обеим статьям обвинения.

  • Заседание конгресса США
  • Reuters
  • © Jim Bourg

Стоит отметить, что согласование бюджета и финансовых вопросов в американской политической системе не проходит без одобрения палаты представителей конгресса США. Сейчас она контролируется большинством Демократической партии, которая инициировала импичмент.

По словам Юрия Рогулёва, демократы, потерпевшие в ходе импичмента поражение, обязательно выступят против согласования бюджета, в котором урезаются социальные и медицинские программы.

«Конгресс США сегодня явно пребывает в состоянии партийного разделения, поэтому не исключено, что ряд положений этого проекта бюджета вызовет оппозиционную реакцию демократов в палате представителей», — предположил эксперт.

Однако Пентагон всегда был любимым детищем конгресса, поэтому, скорее всего, представители Демпартии поддержат увеличение оборонных расходов, добавил Юрий Рогулёв.

«Что касается других программ, например строительства стены на границе с Мексикой, демократы в палате представителей явно будут выступать против. Вероятность новых шатдаунов, которые могут возникнуть из-за резкой оппозиционной реакции на программу бюджета, существует всегда», — отметил политолог.

В свою очередь, Владимир Брутер в беседе с RT отметил, что, представляя подобный бюджет, Дональд Трамп демонстрирует экономическую программу, с которой он пойдёт на выборы 2020 года.

«Программа Трампа на следующем президентском сроке будет предполагать увеличение расходов на оборону, сокращение социальных расходов и помощи иностранным государствам. Это будет делаться для того, чтобы максимальное количество средств оставалось в руках крупного и среднего бизнеса», — пояснил эксперт.

Наличие серьёзных сокращений в сфере социального обеспечения и медицинского страхования станет серьёзным препятствием для принятия федерального бюджета США на 2021 год, считает Владимир Брутер.

«Конгресс США в таком виде не примет бюджет. Скорее всего, будут произведены существенные корректировки, поэтому его окончательно примут уже после президентских выборов. Можно ожидать, что между Белым домом и демократами в палате представителей будет серьёзный торг, после чего каждая из сторон согласится на компромиссный вариант, как это уже было в 2019 году», — заключил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
10 февраля 2020, 02:54
На разных скоростях: что может быть причиной разногласий США и Израиля по «сделке века»
10 февраля 2020, 15:54
«Создают большие проблемы»: покинут ли США Ближний Восток в обозримой перспективе
10 февраля 2020, 19:24
"Надо четко понимать, что такое союз с США": Израильский политолог предостерег украинцев на примере Казахстана
10 февраля 2020, 16:09
Ураган "подогнал" летевший из Нью-Йорка самолет к рекорду
10 февраля 2020, 03:09
Две катастрофы изменили ситуацию: Китайские авиакомпании расторгают контракты с российскими пилотами - СМИ
10 февраля 2020, 09:24
«Крах системы»: в Польше не исключили последствий для НАТО в случае развала СНВ-III
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 февраля 2020, 22:39
Русские в заложниках, или Почему коронавирус превращается в угрозу нового уровня
10 февраля 2020, 22:39
Иностранные компании бегут от евроукров, роняя деньги (Руслан Осташко)
11 февраля 2020, 00:09
Как в Азербайджане получилось омолодить парламент
10 февраля 2020, 22:39
Мишустин взялся за пенсии: Премьер поручил внести изменения, касающиеся индексации
10 февраля 2020, 22:39
Меркель подставила собственная преемница: Крамп-Карренбауэр отказалась быть канцлером...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2020, 12:09
Американцы собрались беспощадно бомбить русских в Идлибе
09 февраля 2020, 01:09
"Нехватка воды, еды, предприятия умрут": Украинец посулил Крыму упадок уже в этом году
08 февраля 2020, 18:39
"Вы меня разозлили по поводу этой еврейщины": Россия должна сказать своё слово, пока Израиль не начал убивать - Баранец
04 февраля 2020, 00:54
Трагедия в Сирии: подтверждена гибель лейтенанта ФСБ
09 февраля 2020, 14:09
"Отсталая Рашка"? Ну-ну… Аккаунт "Наша Канада" заблокировали после фейка о русских
10 февраля 2020, 06:24
Над чем смеялся папа Римский? Зеленский заявил о статусе "президента мира" спустя день после убийства в Донбассе
04 февраля 2020, 20:24
Были готовы схватиться за оружие: Сирийские курды едва успели разнять военных России и США - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.