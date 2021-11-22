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Финансовые запасы России достигли рекордных 626 миллиардов долларов, но стоит ли радоваться?

22 ноября 2021, 09:40  •  143 • Аналитика
«Наибольший показатель в истории!» – рапортует Центробанк. Даже у СССР не было такой финансовой подушки. Здорово, конечно, и за страну отрадно, но как-то не ощущается – 10 лет назад вроде и запасы были скромнее, а людям сытнее жилось. В чём подвох?
Сюжет: Банки и финансовый кризис
Золотовалютные резервы (ЗВР) числятся на балансе у Центробанка, но Центробанк при этом не монопольный распределитель резервов. Кубышек, выходит, три. Собственно Банк России, правительство Российской Федерации – органы денежно-кредитного регулирования страны, а также отчасти Фонд национального благосостояния (ФНБ), валютными активами (а это ЗВР) которого может распоряжаться Министерство финансов. Также в составе Минфина находится Гохран – учреждение, ведающее драгоценностями, металлами и камнями и имеющее некоторые подведомственные фонды, по сути, кубышки, не считающиеся, впрочем, ЗВР. В центральном хранилище Банка России хранится примерно пятая часть ЗВР – так называемое монетарное золото. Там порядка 2300 тонн. Остальное – валюта, депозиты, ценные бумаги – находится в зарубежных банках (большей частью – в Китае, Японии, Франции, Германии, США и Великобритании). В Центробанке разъясняют, что так и должно быть, что это – мировая практика, однако не все экономисты с таким раскладом согласны. Разумнее было бы, считают они, не прятать эти заначки за границей, по сути, поддерживая финансовую систему Запада (ведь известно, что банковские активы не лежат мёртвым грузом, а работают), а вкладывать в развитие отечественной экономики. А некоторые экономисты, например Валентин Катасонов, сомневаются, что и золото наше хранится исключительно в России. «В прошлом году, – уверяет эксперт, – из страны было вывезено золота, подпадающего под категорию «несырьевые неэнергетические товары», в объёме 320 тонн. Примечательно, что добыча золота в России в прошлом году составила всего 290 тонн».

Золота много не бывает?

А ещё немалая часть российских ЗВР размещена в американских долговых бумагах. Постепенно наша страна сокращает объём вложений в гособлигации США (примерно по 80 млн долларов в месяц), но по состоянию на текущую осень они всё ещё составляют 3,9 млрд долларов. Впрочем, ещё несколько лет назад в заокеанские гособлигации у нас было вложено порядка 100 млрд долларов. И, кстати, отношения с Вашингтоном стали ухудшаться вовсе не из-за Крыма и Украины, а из-за того, что Москва резко пересмотрела свою финансовую политику.
Но полностью изымать вложения в американские ценные бумаги, как выясняется, тоже палка о двух концах. В 2018-м Центробанк перевёл часть своих запасов в юани. Доля китайской валюты тогда составила рекордные для российских ЗВР 5% (в пересчёте на доллары – 23 миллиарда). Это было весной, а осенью курс юаня вдруг рухнул. Вложения Центробанка махом обесценились на 9,4% – потери составили 2,2 млрд долларов. Тем не менее долю ЗВР в юанях Центробанк продолжил наращивать как ни в чём не бывало. И нарастил аж до 12% (порядка 70 млрд долларов в пересчёте) – это вдвое больше, чем наши запасы в английских фунтах и втрое – чем в японских иенах. Но больше всего наших резервов приходится на иностранные долговые бумаги (гособязательства) – в пересчёте на доллары это порядка 200 миллиардов. Оно, конечно, резервы, но пощупать их проблематично. Да и касательно их ликвидности бабушка надвое сказала. «Западники» доказывают, что ликвидней некуда, а вот Катасонов с Сергеем Глазьевым сомневаются. В общем, та кубышка, что хранится в стране, не так уж и велика – в долларовом эквиваленте примерно 120–130 млрд выходит (по данным Союза золотопромышленников – 128 миллиардов).
Но если золото по-прежнему считается наиболее выгодным вложением резервов, почему же Центробанк уж полтора года, как прекратил его закупать, объявив «золотой мораторий»? В то время как Великобритания, напротив, стремительно наращивает свой золотой запас, скупая российское золото, можно сказать, на корню. Позиция Центробанка такова: отказ от покупки золота «поддерживает глобальный паритет золота и нефти на минимальных отметках». Невнятно и неубедительно? Вот и Катасонов того же мнения. Говорит, что это – «золотые поддавки», в которые играет Россия с Европой («глобальный паритет» – идея Лондона). И что заявление ЦБ, что-де «накопленный запас для страны оптимален», «невнятное и даже глупое». С 2007 года по 2020-й размер золотого резерва вырос в 5,6 раза (до 2 тыс. тонн), и этот запас нам явно карман не оттягивал. Тем паче что золото продолжает дорожать. Вот США и Германия на «глобальный паритет» наплевали и наращивают долю золота в своих резервах до 79 и 75% соответственно (у России, напомним, доля золота в резервах – всего 20%).

Странности хранения кубышки

Оглянемся вокруг. Экономику на втором году пандемии лихорадит. Россияне залезли в кубышки и тратят припрятанное на чёрный день. Может, время раздать часть золотого запаса народу? В Саудовской Аравии, немного опережающей Россию по ЗВР, так и делают. В Норвегии «нефтяной фонд» (1,3 трлн долларов!) вообще исключили из ЗВР и перевели в пенсионный (из него будут выплачивать пенсии и социальные выплаты, в случае если страна вдруг столкнётся с финансовыми проблемами). Российская же кубышка лежит мёртвым грузом – ни гражданам не перепадает, ни экономике. Хотя часть ЗВР можно было бы смело пустить на создание новых рабочих мест. Но куда там! Вот кстати. Больше 2 тыс. тонн золота в российских хранилищах – а как их увидеть? Где они вообще, эти хранилища? И как понять, надёжны ли их замки – помнится, у нас при Хрущёве драгоценности пропадали даже из Алмазного фонда. Мы, конечно, и на слово верим, но хотелось бы убедиться. Особенно в свете печальной истории с ФРС США и улетучившимся в неизвестном направлении из хранилищ золоте («Наша Версия» об этом подробно писала).
А ещё тревожит рост накоплений в китайской валюте. Кроме России, сбережений в юанях не держит ни одна зажиточная страна. И, казалось бы, события весны и осени 2018 года должны были чему-то научить Центробанк. Но юани продолжают скупать, хотя в свете грядущих китайско-американских пертурбаций (взаимные провокации в Южно-Китайском море, претензии Пекина на Тайвань и т.д.) их курс может рухнуть ощутимее, чем три года назад. Поговаривают, что на покупке валюты наших стратегических партнёров настоял первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов, ярый сторонник китайской экономической модели. И получается следующее: одной рукой Россия выводит свои ЗВР из США, а другой – загоняет их в китайские кредитные бумаги сомнительной ликвидности, забывая, похоже, о том, что китайцы регулярно проводят девальвацию своей национальной валюты, чтобы сохранить преимущественное положение китайских производителей и экспортёров. А это приводит к обесцениванию российской кубышки, номинированной в юанях.

Страна коллективного Плюшкина

На прошлой неделе Госдума (при поддержке Центробанка) приняла закон, поднимающий с 7 до 10% ВВП порог объёма ликвидных средств ФНБ, при превышении которого их можно инвестировать в различные активы. В итоге крупный бизнес взвыл. Воротилы, зная о том, что в ФНБ скопилось активов на 13,8 трлн рублей, уже потирали руки от нетерпения. Ведь бюджетное правило гласило: если ликвидная часть превышает 7% ВВП, кубышку можно распечатывать. Ибо 7% – это на чёрный день, а всё, что сверху, можно потратить – построить новые «крымские мосты», доделать БАМ и т.п. И когда всем казалось, что произойдёт это не сегодня завтра, меняют закон. Отныне порог уже не 7%, как раньше, а 10. Подобедать хотели? Терпите! Но зачем?! Триллионы лежат без движения – говорят, что на чёрный день, про запас. И когда приходит час от него откусить, голодному говорят: потерпи-ка, братец, ещё. А то что-то маловато будет. И вот – убийственная двойственность. Голодные люди обретаются на помойках в поисках куска хлеба, пока экономика, которая могла бы дать им этот кусок, обеспечив работой, зависает в ожидании, когда депутаты позволят куснуть от золотого батона! Парадокс! А ведь мошна-то набита до отказа. Тут и ФНБ, и золотовалютные резервы, денег – море! Может, хватит уже их копить, а начать потихоньку отстраивать страну? Немного людям раздать, что-то влить в бизнес. А может, и вовсе налоги снизить – почему нет, если есть много денег?! Оглянитесь вокруг, Россия превращается в коллективного Плюшкина – дом огромный, а сам – в лохмотьях и полуголодный.

Кстати

Союз золотопромышленников России предложил Центробанку вернуться к практике закупок золота и довести долю драгметалла в золотовалютных резервах с 21 до 25%. Предложение озвучил глава Союза Сергей Кашуба. Докупить придётся 591 тонну золота.

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