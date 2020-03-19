Финансовые кризисы приходят всё чаще: о причинах новой экономической реальности • 46 • Аналитика

Во вторник Правительство и Центральный банк России выступили с совместным заявлением о принимаемых ими оперативных мерах против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках.



Мир предчувствует глобальную рецессию

Обещана поддержка финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики, населения и региональных бюджетов. Принято решение об отсрочке налоговых платежей для затронутых кризисом отраслей, о предоставлении им гарантий для пролонгации и отсрочки кредитов. Будут также расширены существующие программы кредитования и т.д.







Совместное заявление Правительство и Центробанк делают впервые, что свидетельствует о серьёзности ситуации, триггером которой стала пандемия нового коронавируса. С ней многие связывают турбулентное движение на фондовых и валютных рынках, способное двинуть мир в пучину нового экономического кризиса.



Об этом заявил и главный экономический прорицатель России, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он не исключил, что Россия и мир оказались на пороге нового кризиса. «Нынешний кризис может оказаться достаточно чувствительным, – предсказывает Кудрин и находит его главное отличие от кризиса 2008–2009 годов. – Тогда драйвером роста мировой экономики был Китай, а теперь он сам сильно пострадал от коронавируса».



С тем кризисом нынешнюю ситуацию в глобальной экономике сравнил в понедельник глава Банка Японии Харухико Курода. На пресс-конференции в Токио он выразил мнение, что события последних дней не похожи на «шок Lehman Brothers Holdings», как в Японии называют мировой экономический кризис 2008–2009 годов.



«Есть опасения низкого роста экономики на протяжении какого-то времени, – отметил Курода. – Но как только в разных странах произойдет сокращение заражения коронавирусом, экономическая конъюнктура начнет восстанавливаться. Судя по опыту Китая и Южной Кореи, эпидемия носит временный характер».



Оптимизм японского банкира не разделяют другие экономисты. Так, вице-президент Европейского Центробанка Витор Констанцио прямо говорит: «Мы движемся к глобальной рецессии. Необходимые меры, которые принимаются для сдерживания распространения вируса, неизбежно приведут к этому».



Издание Independent приводит оценку американского экономиста Джесси Коломбо. Того самого, кто первым распознал надувшийся «пузырь» на рынке недвижимости в США и предупредил о грядущей экономической катастрофе, ставшей в итоге кризисом 2008–2009 годов.



Сейчас Коломбо предупреждает мир о мощном финансовом кризисе. «Мы уже шли к рецессии до того, как кто-либо слышал о коронавирусе», – отметил экономист и указал на существующие «пузыри» на рынках европейской недвижимости, американских акций и других, которые могут лопнуть в любой момент.



Гримасы современной экономики

К прогнозу Джесси Коломбо стоит прислушаться не только из-за его правильного предсказания прошлого кризиса. Оценки экономиста исходят их реалий современной экономики, а она очень изменилась в новом веке. Классическая форма образования капитала, основанная на товарном производстве, сегодня уже не так актуальна.



Миром экономики теперь правят деньги. Они стали производным ценных бумаг, разного рода долговых и страховых обязательств. Всё это перепродаётся, создавая новые капиталы, весьма далёкие от реального производства.



По схожей схеме, например, формируются сейчас котировки цены на нефть. Рынок заполнили фьючерсы, позволяющие купить нефть через месяц-другой по заранее обговорённой цене. Причём, не факт, что по достижению указанного в документах срока они будут реализованы в реальный продукт. Скорее всего, биржевые спекулянты их снова перепродадут, с выгодой для себя.



Эксперты говорят, что долговые обязательства по основным биржевым товарам (углеводороды, золото, металлы и т.д.) и документы подобные фьючерсам в пять-десять раз превышают реальные объёмы производства этих продуктов. Так формируются те самые финансовые «пузыри», о которых теперь предупреждает мир Джесси Коломбо. Новая экономическая реальность.







Один большой перманентный кризис

Это обстоятельство изменило характер и природу кризисов. Если раньше проблемы экономике создало перепроизводство товаров, то теперь – рост необеспеченных товаром обязательств. Он ярко проявился в кризис 2008-2009 годов и грозит повториться снова.



Хотя, что значит, повториться? Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц считает, что тот кризис так и не закончился. Монетарные меры, принятые правительствами и банками западных стран, только загнали болезнь вглубь. Перекупив по так называемой программе количественного смягчения необеспеченные долги компаний и кредитных учреждений, они, по сути, сохранили капиталы алчных финансистов. Не дали им обанкротиться, как это обычно бывает в кризис.



В итоге общий объём долговых обязательств в разных сегментах вырос, по оценке Джесси Коломбо, почти на 100 триллионов долларов и приблизился к 260 триллионам. Теперь вся эта глыба долгов давит на мировую экономику, угрожая разрушить её в очередной раз.



Прежде это случалось не так часто. Вначале кризисы шли с периодом в пятьдесят лет. Индустриальная революция сократила срок на перепроизводство товаров до 25 лет. Финансовые спекуляции стали создавать экономике проблемы раз в десять лет. Теперь обозначилась невесёлая перспектива большого перманентного кризиса.



Эксперты считают, что Россия с этими проблемами справится лучше, чем другие страны. В среду аналитики «Ренессанс Капитала» сделали свой прогноз. О нём сообщило агентство РБК. «Резервов, накопленных в суверенном Фонде национального благосостояния (ФНБ), хватит для покрытия расходов бюджета на пять лет даже при нефти $20 за баррель (цена нефти марки Brent опускалась ниже $25 за баррель)»,– приводит агентство оценку «Ренессанс Капитала».



При этой цене экономика замедлится на 0,8%, инфляция может вырасти до 7,5%. С такими параметрами Россия уже сталкивалась в уходящем десятилетии. Потому нетрудно представить масштаб возможных проблем. Бывало и похуже.



С момента «чёрного понедельника» (9 марта) прошло только десять дней. Совсем уж алармистские прогнозы строить пока рано. Не исключено, что Запад найдёт способ отсрочить крах своих разгулявшихся финансистов. Впрочем, такая отсрочка не избавит мировую экономику от обременительного груза гигантских долговых обязательств. Но факт остаётся фактом: частота финансовых кризисов находится в прямой пропорциональности с желанием спекулянтов нагреть руки на резких перепадах котировок и желанием мошенников глобального масштаба прикрыть кризисом совершённые ранее финансовые преступления. Во вторник Правительство и Центральный банк России выступили с совместным заявлением о принимаемых ими оперативных мерах против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках.Обещана поддержка финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики, населения и региональных бюджетов. Принято решение об отсрочке налоговых платежей для затронутых кризисом отраслей, о предоставлении им гарантий для пролонгации и отсрочки кредитов. Будут также расширены существующие программы кредитования и т.д.Совместное заявление Правительство и Центробанк делают впервые, что свидетельствует о серьёзности ситуации, триггером которой стала пандемия нового коронавируса. С ней многие связывают турбулентное движение на фондовых и валютных рынках, способное двинуть мир в пучину нового экономического кризиса.Об этом заявил и главный экономический прорицатель России, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он не исключил, что Россия и мир оказались на пороге нового кризиса. «Нынешний кризис может оказаться достаточно чувствительным, – предсказывает Кудрин и находит его главное отличие от кризиса 2008–2009 годов. – Тогда драйвером роста мировой экономики был Китай, а теперь он сам сильно пострадал от коронавируса».С тем кризисом нынешнюю ситуацию в глобальной экономике сравнил в понедельник глава Банка Японии Харухико Курода. На пресс-конференции в Токио он выразил мнение, что события последних дней не похожи на «шок Lehman Brothers Holdings», как в Японии называют мировой экономический кризис 2008–2009 годов.«Есть опасения низкого роста экономики на протяжении какого-то времени, – отметил Курода. – Но как только в разных странах произойдет сокращение заражения коронавирусом, экономическая конъюнктура начнет восстанавливаться. Судя по опыту Китая и Южной Кореи, эпидемия носит временный характер».Оптимизм японского банкира не разделяют другие экономисты. Так, вице-президент Европейского Центробанка Витор Констанцио прямо говорит: «Мы движемся к глобальной рецессии. Необходимые меры, которые принимаются для сдерживания распространения вируса, неизбежно приведут к этому».Издание Independent приводит оценку американского экономиста Джесси Коломбо. Того самого, кто первым распознал надувшийся «пузырь» на рынке недвижимости в США и предупредил о грядущей экономической катастрофе, ставшей в итоге кризисом 2008–2009 годов.Сейчас Коломбо предупреждает мир о мощном финансовом кризисе. «Мы уже шли к рецессии до того, как кто-либо слышал о коронавирусе», – отметил экономист и указал на существующие «пузыри» на рынках европейской недвижимости, американских акций и других, которые могут лопнуть в любой момент.К прогнозу Джесси Коломбо стоит прислушаться не только из-за его правильного предсказания прошлого кризиса. Оценки экономиста исходят их реалий современной экономики, а она очень изменилась в новом веке. Классическая форма образования капитала, основанная на товарном производстве, сегодня уже не так актуальна.Миром экономики теперь правят деньги. Они стали производным ценных бумаг, разного рода долговых и страховых обязательств. Всё это перепродаётся, создавая новые капиталы, весьма далёкие от реального производства.По схожей схеме, например, формируются сейчас котировки цены на нефть. Рынок заполнили фьючерсы, позволяющие купить нефть через месяц-другой по заранее обговорённой цене. Причём, не факт, что по достижению указанного в документах срока они будут реализованы в реальный продукт. Скорее всего, биржевые спекулянты их снова перепродадут, с выгодой для себя.Эксперты говорят, что долговые обязательства по основным биржевым товарам (углеводороды, золото, металлы и т.д.) и документы подобные фьючерсам в пять-десять раз превышают реальные объёмы производства этих продуктов. Так формируются те самые финансовые «пузыри», о которых теперь предупреждает мир Джесси Коломбо. Новая экономическая реальность.Это обстоятельство изменило характер и природу кризисов. Если раньше проблемы экономике создало перепроизводство товаров, то теперь – рост необеспеченных товаром обязательств. Он ярко проявился в кризис 2008-2009 годов и грозит повториться снова.Хотя, что значит, повториться? Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц считает, что тот кризис так и не закончился. Монетарные меры, принятые правительствами и банками западных стран, только загнали болезнь вглубь. Перекупив по так называемой программе количественного смягчения необеспеченные долги компаний и кредитных учреждений, они, по сути, сохранили капиталы алчных финансистов. Не дали им обанкротиться, как это обычно бывает в кризис.В итоге общий объём долговых обязательств в разных сегментах вырос, по оценке Джесси Коломбо, почти на 100 триллионов долларов и приблизился к 260 триллионам. Теперь вся эта глыба долгов давит на мировую экономику, угрожая разрушить её в очередной раз.Прежде это случалось не так часто. Вначале кризисы шли с периодом в пятьдесят лет. Индустриальная революция сократила срок на перепроизводство товаров до 25 лет. Финансовые спекуляции стали создавать экономике проблемы раз в десять лет. Теперь обозначилась невесёлая перспектива большого перманентного кризиса.Эксперты считают, что Россия с этими проблемами справится лучше, чем другие страны. В среду аналитики «Ренессанс Капитала» сделали свой прогноз. О нём сообщило агентство РБК. «Резервов, накопленных в суверенном Фонде национального благосостояния (ФНБ), хватит для покрытия расходов бюджета на пять лет даже при нефти $20 за баррель (цена нефти марки Brent опускалась ниже $25 за баррель)»,– приводит агентство оценку «Ренессанс Капитала».При этой цене экономика замедлится на 0,8%, инфляция может вырасти до 7,5%. С такими параметрами Россия уже сталкивалась в уходящем десятилетии. Потому нетрудно представить масштаб возможных проблем. Бывало и похуже.С момента «чёрного понедельника» (9 марта) прошло только десять дней. Совсем уж алармистские прогнозы строить пока рано. Не исключено, что Запад найдёт способ отсрочить крах своих разгулявшихся финансистов. Впрочем, такая отсрочка не избавит мировую экономику от обременительного груза гигантских долговых обязательств. Но факт остаётся фактом: частота финансовых кризисов находится в прямой пропорциональности с желанием спекулянтов нагреть руки на резких перепадах котировок и желанием мошенников глобального масштаба прикрыть кризисом совершённые ранее финансовые преступления. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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