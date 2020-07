Финансово-банковская система капитализма грозит обвалиться в любой момент

Финансовый капитализм стал высшей и последней стадией капитализма. Других форм капитализма дальше нет

Мир находится на грани перехода в посткапитализм. Эпоха капитализма, зародившаяся в Европе в середине II тысячелетия, подходит к концу.

Ключевые признаки капитализма – прибыль и капитал. Однако ещё К. Маркс сформулировал закон тенденции нормы прибыли к снижению. Наступит такой момент, разъяснял Маркс, когда прибыль упадёт до нуля и капитализм прикажет долго жить. Статистика подтверждает, что норма прибыли неуклонно падает с начала прошлого века во всех секторах экономики.

СМИ постоянно сообщают о доходности разных бумаг, о процентных ставках государственных и корпоративных облигаций. Объём выпускаемых в мире облигаций с отрицательной доходностью пугающе растёт. По оценкам агентства Блумберг, с конца 2018 года по конец 2019 года объём долговых бумаг с отрицательными ставками увеличился с 6 трлн. долл. до 17 трлн. долл. По состоянию на конец лета прошлого года картина на рынке бумаг с отрицательной доходностью выглядела следующим образом (трлн. долл.; в скобках – доля в общем объёме таких бумаг, %): казначейские суверенные облигации – 11,98 (72,38); квазисуверенные обязательства – 2,13 (12,85); инструменты секьюритизации – 1,25 (7,54); корпоративные облигации – 1,20 (7,23). Суверенные долговые бумаги – преимущественно облигации европейских государств, входящих в еврозону, но падает доходность и американских казначейских бумаг. В середине прошлого года доходность таких бумаг с 10-летним сроком погашения упала впервые за многие годы и была ниже отметки 2%. В марте 2020 года под влиянием коронавирусной паники она опустились до 1%, сегодня же находится на уровне 0,6%.

Центробанки Швеции, Дании и Японии снизили ключевые ставки ниже нуля. У Национального банка Швейцарии на сегодняшний день самая низкая ключевая ставка в мире – минус 0,75. ЕЦБ держит ключевую ставку на нуле с 2015 года. При этом по депозитам у него ставка отрицательная (минус 0,5%). Эпидемия отрицательных процентов захватила и некоторые коммерческие банки.

Вот уже и ФРС не исключает, что американскому Центробанку придётся уйти в минус по ключевой ставке (сейчас она находится на уровне 0 – 0,25%). А тогда нельзя исключать, что и некоторые казначейские облигации США упадут до нулевой отметки. Финансово-банковская система капитализма грозит обвалиться в любой момент. Что касается практикующих инвесторов, то они действуют рефлексивно, т. е. ищут те ниши финансового рынка, где ещё можно получить положительный финансовый результат.

Фото: REUTERS Lucas Jackson

До недавнего времени своеобразным заповедником, где паслись финансовые спекулянты, были т. н. emerging markets (EM). В эту группу входит и Россия. Она держала ключевую ставку на высоком уровне (сравнительно недавно она превышала 10%), что давало уникальную возможность спекулянтам огребать на российском рынке большие доходы. Достаточно взглянуть на платёжный баланс РФ в последние годы. Инвестиционные доходы, получаемые иностранными инвесторами в нашей стране, были равны следующим суммам (млрд. долл.): 2010 г. – 73,00; 2011 г. – 89,66; 2012 г. – 99,64; 2013 г. – 104,25; 2014 г. – 100,85; 2015 г. – 66,31; 2016 г. – 70,49; 2017 г. – 82,23; 2018 г. – 85,85; 2019 г. – 99,75.

Итого за десятилетие финансовые спекулянты получили в России прибыль (Банк России называет это «инвестиционными доходами к получению») в размере 872,03 млрд. долл. Для сравнения отмечу, что доходы федерального бюджета РФ на 2020 год, согласно принятому Государственной Думой закону, пересчитанные из рублей в доллары по сегодняшнему курсу, составляют около 290 млрд. долл. За десятилетие из России в виде «инвестиционных доходов к получению» были выкачаны три годовых бюджета!

Сейчас Банк России начал снижать ключевую ставку. В начале года она составляла 6,25%; с 22 июня стала равняться 4,50%. Можно надеяться, что это несколько ослабит аппетит иностранных спекулянтов в отношении России и отток финансовых ресурсов из нашей страны снизится.

Одной из ниш финансовых рынков, где инвесторы рассчитывают получить прибыль, является рынок акций. Однако не любых акций, а бумаг «раскрученных» гигантов, в первую очередь из сферы хайтека. На рынках корпоративных бумаг стали надуваться пузыри. Толчок к этому дала реформа мировой валютной финансовой системы, когда на Ямайской конференции стран-членов МВФ было принято решение об упразднении золото-долларового стандарта и замене его бумажно-долларовым стандартом. Тогда и произошёл переход капитализма от промышленной его модели к финансовой. Финансовый капитализм, который существует около 45 лет, стал «высшей и последней стадией капитализма». Дальше никаких других форм капитализма быть не может. Далее следует посткапитализм.

Все возможности финансового капитализма исчерпаны. В текущем году, когда разразился вирусно-экономический кризис, агония этого капитализма становится особенно зримой. А также опасной, ибо хозяева денег будут защищать эту модель всеми доступными средствами, включая оружие, военные провокации, вирусные эпидемии, терроризм.

Приведу некоторые цифры. В конце 70-х годов ХХ века финансовые активы американского бизнеса оценивались в 280% ВВП США. С приходом в Белый дом президента Р. Рейгана началась новая экономическая политика, получившая название рейганомики. Был взят курс на всемерную финансизацию американской экономики в ущерб промышленности и другим секторам. В середине 90-х годов финансовые активы американских компаний достигли 350% ВВП. В 2020 г. этот показатель уже составил 560% ВВП. За четыре десятилетия он увеличился вдвое! В абсолютном выражении это около 120 триллионов долларов.

С 2008 года Федеральный резерв почти не выключает свой печатный станок, скупая казначейские облигации и ипотечные бумаги сомнительного свойства. Накануне финансового кризиса 2008-2009 гг. активы ФРС находились на уровне 800 млрд. долл. К началу лета 2020 года они перевалили за черту 7 триллионов долларов. А учитывая почти нулевую ключевую ставку, в американской экономике образовалась астрономическая величина почти бесплатных денег. Если руководствоваться учебниками экономики, то следовало бы заключить, что должна начаться гиперинфляция. А ФРС США заявляет, что её важнейшей задачей является борьба с обратным явлением – дефляцией.

Парадокса здесь нет никакого, поскольку вся продукция печатного станка ФРС пролетает мимо товарных рынков, мимо реального сектора экономики и направляется на финансовый рынок, где надувает пузыри (повышает биржевые котировки корпоративных бумаг). Один из простейших методов «надувания» состоит в том, что в СМИ проплачиваются рекламные акции в пользу тех или иных компаний и их проектов. Другой распространённый метод – выкуп собственных акций с целью подогреть ажиотаж. Вульф Рихтер (Wolf Richter) подсчитал , что американские корпорации получили от банков кредиты на сумму 4,5 трлн. долларов и вместо того, чтобы использовать их на развитие производства потратили их на выкуп собственных акций

Сегодня центробанки стали скупать акции напрямую, без посредников. Кажется, и ФРС США в апреле сего года вместе с Минфином договорились, что будут поддерживать фондовый рынок с помощью незамысловатой схемы: Минфин учреждает специальные компании по выкупу акций (в том числе откровенно мусорных), а Федеральный резерв кредитует такие компании.

Пузыри надувались и раньше. Всё кончалось обвалами биржевых котировок, как на фондовой бирже Нью-Йорка в октябре 1929 года. Биржевой (финансовый) кризис неизбежно провоцирует кризисы банковский и общеэкономический. Многие аналитики считают, что сейчас возник такой перегрев на фондовых рынках, какого не было и 90 лет назад, но они рассуждают так: когда-нибудь на фондовых рынках опять будет наведён порядок, биржевые котировки снова станут отражать реальные активы и реальную продуктивность компаний.

Например, Чарльз Хью Смит (Smith, Charles Hugh) в статье «Крах только начался» (The Crash Has Only Just Begun) говорил совершенно правильные, азбучные вещи: «…крах на этой грешной земле только начинается... Доходы, заработанные и незаработанные, находятся в свободном падении, тогда как долги, которые должны обслуживаться из доходов, рвутся в небеса... Всё, включая рациональную, связанную с реальностью, эффективную финансовую систему, распродано и вряд ли будет вам доставлено в ближайшее время».

Однако, мне кажется, в этих оценках недооценивается ситуация. Пузыри, конечно же, лопнут, но восстановления фондовых бирж не произойдёт. Некому, а может быть, и незачем будет их восстанавливать. Некому – потому что могут лопнуть и центробанки, которые также надуваются, как пузыри. А если они лопнут, то и привычных денег, без которых биржи жить не могут, не станет. Может быть, будет золото, какие-то цифровые валюты, примитивные инструменты обмена. В любом случае человечеству будет не до биржевой игры. Надо будет выживать.

А если хозяевам денег (главным акционерам ФРС США) удастся до того, как «схлопнутся» фондовые рынки и центробанки, достроить электронный концлагерь (ради этого и затеваются все эти «пандемии»), тогда тем более в «новом дивном мире» такие забавы, как игры на бирже, будут строжайшим образом запрещены. Ведь в древности, когда процветало рабство, никаких бирж не было. Не будет их в посткапитализме – этом новом рабовладельческом строе.

P.S . Упомянутый Чарльз Хью Смит только что опубликовал статью с очень многозначительным названием «Что заставляет вас думать, что фондовый рынок все еще будет существовать в 2024 году?» (What Makes You Think the Stock Market Will Even Exist in 2024?). Здесь он более категоричен, чем в своих предыдущих статьях: после неизбежного обвала фондового рынка его восстановления может не произойти. Фондовый рынок просто умрёт. И произойдёт это из-за возможной гибели американского Центробанка: «Все эти аферы и манипуляции дали мошеннической машине ФРС видимость всемогущества, как если бы ФРС была вечной. Но это не так. Подобно Бастилии, ФРС может пасть, когда народ поймёт, что ФРС и её механизмы по концентрации богатства, начиная с фондового рынка, – причина его обеднения и бессилия».