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Финансовая война? Трамп отдал Минфину приказ усилить санкции против Ирана

18 сентября 2019, 22:09  •  61 • Политика
Президент США заявил о расширении санкционного режима в отношении Ирана. Таким образом американский лидер продолжил атаку на Тегеран на фоне обвинения в его адрес в причастности к нападению на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии.
Американский президент сообщил в Twitter, что поручил министру финансов США Стивену Мнучину ввести против Ирана новые санкции. "Я только что отдал поручение министру финансов существенно усилить санкции в отношении Ирана", - написал он.
Напомним, после атаки беспилотников на нефтепромыслы Саудовской Аравии США выдвинули обвинение в случившемся в адрес Ирана. В то же время ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы.
Сенатор Линдси Грэм призвал обсудить удары по нефтяным объектам Ирана, если хуситы продолжат атаки.

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