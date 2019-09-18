|
Финансовая война? Трамп отдал Минфину приказ усилить санкции против Ирана
18 сентября 2019, 22:09 • 61 • Политика
Президент США заявил о расширении санкционного режима в отношении Ирана. Таким образом американский лидер продолжил атаку на Тегеран на фоне обвинения в его адрес в причастности к нападению на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии.
Американский президент сообщил в Twitter, что поручил министру финансов США Стивену Мнучину ввести против Ирана новые санкции. "Я только что отдал поручение министру финансов существенно усилить санкции в отношении Ирана", - написал он.
Напомним, после атаки беспилотников на нефтепромыслы Саудовской Аравии США выдвинули обвинение в случившемся в адрес Ирана. В то же время ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы.
Сенатор Линдси Грэм призвал обсудить удары по нефтяным объектам Ирана, если хуситы продолжат атаки.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 сентября 2019, 09:24
|
14 сентября 2019, 01:09
|
14 сентября 2019, 20:39
|
13 сентября 2019, 12:09
|
15 сентября 2019, 11:28
|
14 сентября 2019, 01:09
|
13 сентября 2019, 05:39