Финансовая война? Трамп отдал Минфину приказ усилить санкции против Ирана

Американский президент сообщил в Twitter, что поручил министру финансов США Стивену Мнучину ввести против Ирана новые санкции. "Я только что отдал поручение министру финансов существенно усилить санкции в отношении Ирана", - написал он.

Напомним, после атаки беспилотников на нефтепромыслы Саудовской Аравии США выдвинули обвинение в случившемся в адрес Ирана. В то же время ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы.

Сенатор Линдси Грэм призвал обсудить удары по нефтяным объектам Ирана, если хуситы продолжат атаки.