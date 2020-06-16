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Финансовая помощь Молдове от ЕС под вопросом

16 июня 2020, 15:00  •  32 • Украина
Оппозиция и власти обвиняют друг друга в срыве очередного транша ЕС
Вице-председатель Платформы DA Игорь Мунтяну, который накануне заявил, что его кандидатуру рассматривают во фракции на пост премьер-министра наряду с лидером DA Андреем Нэстасе, сделал очередное заявление, обвинив действующее правительство в том, что страна останется без денег.
По его словам, правительство Молдовы не выполнило четыре из восьми требований Евросоюза, которые были выдвинуты как условия для получения финансовой помощи. В связи с чем помощи не будет. Впрочем, это политики в своих заявлениях называют европейские деньги «помощью», на самом деле это кредит, который придётся отдавать.
«Недавно некоторые представители нынешнего правительства заявили, что выполнили свои обязательства и ожидают немедленной выплаты второго транша, преувеличивая, как обычно, в плане стиля, точности и диалога»,
– заявил Игорь Мунтяну.
Он уверяет, что половина условий не выполнена, среди них – создание совместной команды по расследованию банковского мошенничества, независимая оценка Совета по телевидению и радио, Стратегии реформирования юстиции, реформа Высшего совета магистратуры. Ещё два требования выполнены наполовину, а закон об НПО, который вызвал множество разногласий в парламенте, принят только во втором чтении, а не окончательно.
Напомним, в Кишинёве ожидают вторую часть макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов долларов. Эта так называемая помощь была обещана Евросоюзом, но не просто так, а в обмен на выполнение ряда условий.
Не верит в получение Молдовой денег и экс-премьер Майя Санду, только объясняет она своё неверие тем, что Западу «не нравится» правительство Иона Кику, которое не является проевропейским.
Однако глава правительства Ион Кику ответил на критику оппозиции, обвинив последнюю в «подтасовке фактов». По его словам, правительство выполнило все условия Запада и в настоящее время ждёт ответ из Брюсселя.
Премьер обвинил оппозицию в том, что такими заявлениями они пытаются ухудшить имидж Молдовы в глазах Запада, намеренно добиваясь отказа в финансировании.
«Я видел вице-президента партии, «будущего премьер-министра», как он думает, который выступил с обвинениями в том, что Республика Молдавия не выполнила эти условия. Это означает, что они продолжают блокировать финансирование Молдовы, как они сделали с российским кредитом и заблокировали 4 миллиарда 200 миллионов леев (200 миллионов евро). И мы очень хорошо понимаем этот лозунг: чем хуже в стране, тем легче прийти к власти»,
– заявил Кику.
Между тем денег в бюджете катастрофически не хватает, ведь российский кредит был заложен в государственный бюджет на 2020 год. Что касается финансовой «помощи» ЕС, то она положение не спасёт.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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