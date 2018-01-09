Финансовая поддержка: ЦИК огласила избирательные фонды кандидатов в президенты РФ

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) огласили избирательные фонды 13 кандидатов в президенты России, а также рассказали об их расходах на предвыборную кампанию. Общая сумма, поступившая на избирательные счета претендентов на пост главы государства, составила более 650 миллионов рублей. При этом больше всего средств получил Владимир Путин. Как сообщается, фонд действующего президента страны полностью сформирован. О финансовой стороне предвыборной гонки — в материале RT.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) озвучила избирательные фонды кандидатов в президенты России, открывших свои предвыборные счета, а также опубликовала сведения о поступлении и расходовании средств.

Общая сумма денег, поступивших на избирательные счета кандидатов, составила 656 млн 121 тыс. 372 рубля. Из этой суммы претенденты на высший государственный пост потратили в общей сложности 29,54 млн рублей в рамках предвыборных кампаний.

Больше всего средств поступило в фонд действующего главы государства Владимира Путина — более 400 миллионов рублей. Его расходы, согласно данным ЦИК, составили около 13,4 миллиона. Более 9,1 млн рублей было потрачено на изготовление и распространение агитационных материалов.

Стоит отметить, что максимальная сумма всех расходов из избирательного фонда — 400 миллионов рублей. Фонды могут формироваться за счёт собственных средств кандидата (не более 10% от предельной суммы расходов), денег, выделенных кандидату выдвинувшей его партией (не более 50%), и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц (не более 1,5% и 7% соответственно).

РИА Новости

© Саид Царнаев

Следом за Путиным по размеру средств избирательного фонда идёт кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский. На его счёт перечислили около 200 млн рублей. По данным ЦИК, политик пока ещё ничего не потратил.

Тройку лидеров замыкает кандидат от Партии роста Борис Титов, размер фонда которого составил 20,7 млн рублей. Затраты на его кампанию на данный момент составили около 2,47 млн рублей, из которых 2,23 млн были потрачены на агитацию.

На четвёртом месте оказалась Ксения Собчак, идущая на выборы от партии «Гражданская инициатива». Её избирательный счёт не изменился с конца 2017 года и по-прежнему располагает 19,44 млн рублей.

Всего её расходы на предвыборную кампанию составили 3,73 млн, из них 3,65 млн рублей пошли на финансовое обеспечение сбора подписей.

За ней идёт кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский, на избирательный счёт которого поступило 15 млн рублей. Из этой суммы он израсходовал 9,4 млн, в том числе почти 1,6 миллиона — затраты на сбор подписей. На этом фонды-миллионники заканчиваются.

Далее идёт фонд заслуженного изобретателя России, депутата Костромской областной думы Владимира Михайлова, который идёт на выборы самовыдвиженцем. На его счету 200 тыс. рублей, которые кандидат пока не успел потратить.

За ним следуют лидер Партии социальных реформ Станислав Полищук (110 тыс. рублей), кандидат от партии «Честно», экс-депутат Госдумы Роман Худяков (100 тыс. рублей), кандидат от Партии добрых дел журналистка Екатерина Гордон (50 тыс. рублей), лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин (30 тыс. рублей), вице-президент агрокомплекса «Мортадель» Эльвира Агурбаш (8 тыс. рублей).

Самым малочисленным оказался избирательный фонд директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, выбранного кандидатом от КПРФ: он насчитывает чуть более одной тысячи рублей.

Стало также известно, что избирательный фонд Владимира Путина полностью сформирован.

«Избирательный фонд нашего кандидата полностью сформирован», — заявила ТАСС уполномоченный кандидата по финансовым вопросам Наталья Орлова.

Она отметила, что в фонд Путина продолжают поступать платежи от физических и юридических лиц, которые возвращают отправителям, так как они уже превышают установленный лимит в 400 млн рублей.

Напомним, приём документов от представивших свою кандидатуру на должность президента России в порядке самовыдвижения завершился в воскресенье, 7 января. При этом у соискателей от политических партий есть ещё несколько дней для регистрации — до полуночи 12 января.

Как сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, о желании баллотироваться на высший государственный пост заявили 67 претендентов: 21 кандидат от политических партий и 46 самовыдвиженцев. При этом необходимые документы в ЦИК предоставили лишь 15 из 46 самовыдвиженцев.

Президентская кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Напомним, что этап общей регистрации претендентов должен закончиться 31 января. К 10 февраля Центризбирком должен утвердить окончательный список кандидатов, а до 16 марта продлятся агитационная кампания в прессе и предвыборные дебаты. Само голосование назначено на 18 марта.