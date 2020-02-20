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Финансовая блокада Приднестровья усиливается

20 февраля 2020, 17:09  •  60 • Украина
Банкам ПМР запрещено вести расчёты в молдавских леях
18 февраля в Кишинёве в офисе Миссии ОБСЕ состоялось заседание рабочей группы по экономике с участием специалистов Приднестровья и Молдавии. Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимной торговли, противоречия в оформлении документов и внешнеэкономическую деятельность приднестровских предприятий, а также выстроенные молдавской стороной барьеры, препятствующие деятельности предприятий.
«Приднестровская сторона призвала представителей Республики Молдова не предпринимать никаких мер, которые бы вели к ухудшению положения экономических агентов Приднестровской Республики»,
– сообщает пресс-служба МИД ПМР.
Молдавская делегация со своей стороны заявила, что это Приднестровье создаёт трудности экономическим агентам правого берега Днестра введением новых правил для торговых операций и потребовала «устранить дискриминационные меры и искусственные барьеры, которые необоснованно затрудняют их деятельность». Кроме того представители Кишинёва предложили проводить регистрацию приднестровских компаний в Молдове, пояснив, что никак не связывают это с политическими вопросами.
Очередное заседание рабочей группы не принесло никаких сдвигов в решении хотя бы одной существующей проблемы. Между тем, банковская блокада со стороны Кишинёва с каждым месяцем ужесточается и под молдавские санкции попадает всё больше приднестровских предприятий. На этот раз Кишинёв ввёл ограничения для тех предприятий ПМР, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, запретив молдавским предприятиям вести расчеты с Приднестровьем в национальной молдавской валюте – леях.
«В настоящее время Молдавия запрещает расчёты в леях. В частности наш металлургический завод закупил металлолом у молдавской госкомпании, а рассчитаться не может, потому что банк заблокировал расчёты в леях. Найти адекватность в таком поведении нельзя»,
– заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.
По его словам, на все жалобы в Кишинёве отвечают – обращайтесь в офис политического представителя Молдовы на переговорах по урегулированию, тем самым признавая, что вопрос этот для молдавской стороны не экономический, а политический.
«С конца января 2020 года мы зафиксировали 9 возвратов денежных средств нашим предприятиям. Это и промышленные предприятия, и торговые предприятия. По большому счёту осуществлялись традиционные операции, проходили оплаты за товары и услуги вплоть до оплаты периодических изданий в Молдову. Более того, 5 платежей были возвращены трём крупным промышленным предприятиям Приднестровья, которые пытались пополнить свои же банковские счета, открытые в республике Молдова. Экономические агенты ПМР в настоящее время не могут произвести оплату за товары и услуги молдавским резидентам»,
– цитирует первого заместителя Приднестровского республиканского банка (ПРБ) Алексея Мельника Информационное агентство «Новости Приднестровья».
В Кишинёве уверяют, что все эти действия направлены на борьбу с «отмыванием» денег, в Тирасполе эту причину называют абсурдом.
«Вынуждены констатировать, что, несмотря на все усилия международных экспертов, международных посредников и партнёров, к сожалению, Приднестровье в очередной раз сталкивается с определёнными трудностями во взаимодействии с молдавскими банками»,
– констатировал Мельник.
Напомним, летом 2019 года Кишинёв наложил запрет на открытие счетов приднестровских предприятий в молдавских банках, затем последовал запрет на конвертацию валюты, сегодня – запрет на осуществление банковских платежей. В Тирасполе отмечают, что за последние десять лет такого всё усиливающегося давления со стороны Молдовы не было.
Соб. корр. ФСК
На фото. Заседание рабочей группы по экономике в офисе ОБСЕ в Кишинёве, источник – Государственное информагентство «Молдпресс»

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