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Финансист Браудер, сподвижник Навального: Хакеры рассекретили тех, кого финансируют британский МИД и разведка
23 ноября 2018, 16:54 • 95 • Политика
Хакерская группировка Anonymous рассекретила материалы британского Института построения государства (The Institute for Statecraft). В них разоблачители предоставили полный список тех лиц, кого финансируют британский МИД и разведка. В нем оказались и Владимир Ашурков, который является сподвижником оппозиционера Алексея Навального, и финансист Уильям Браудер, который проходит по нескольким громким уголовным делам в России, и осужденный за госизмену Игорь Сутягин.
«Скрытые структуры для политической и финансовой манипулятивной деятельности под контролем британских спецслужб создаются не только в странах Евросоюза, но и на других континентах», - утверждают хакеры, публикуя документы.
По мнению разоблачителей, «происходит спокойная колонизация как бывших британских соседей в союзниках ЕС и НАТО».
Любопытный факт: судя по обнародованным материалам, британская разведка охотно спонсировала российских либералов и оппозиционеров. В том числе и сторонников Навального в лице того же Владимира Ашуркова, который является исполнительным директором скандально известного своими провокационными «расследованиями» Фонда борьбы с коррупцией.
Если судить по обнародованным данным, то русофобия довольно дорого обходится Лондону. Судя по документам, на это у британцев уходит порядка £2 млн в год.
«Объявленная цель проекта - противодействие российской пропаганде и гибридной войне Москвы, - пишут хакеры. - Скрываясь за благосклонными намерениями, Великобритания фактически создала крупномасштабную информационную секретную службу в Европе, США и Канаде, которая состоит из представителей политических, военных, академических и журналистских общин с аналитическим центром в Лондоне во главе с ним».
При этом разоблачители отмечают, что обнародованные ими документы наглядно показывают вмешательство Лондона «во внутренние дела независимых европейских государств».
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