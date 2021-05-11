«Финансирование безопасности школ не должно быть декларативным»

Госдума в ближайшее время объявит о новых нормах по ужесточению оборота оружия. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный . В числе таких норм могут оказаться усиление контроля за распространением в интернете сведений о «колумбайнах», повышение возраста владения оружием, появление ответственности врачей, которые выдают справки его будущим владельцам, а также специальной психологической экспертизы.

«Врач никакой ответственности не несет»

— Владимир Путин дал поручение Росгвардии ужесточить законодательство о видах оружия, которое может находиться в гражданском обороте, у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал нападавший в Казани. В связи с этим какие меры должны быть приняты и будет ли участвовать в этом Госдума?

— Безусловно, мы будем прорабатывать все варианты по ужесточению законодательства в сфере оборота оружия. Думаю, что ряд предложений нами будет озвучен уже в ближайшее время .

Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, в которой неизвестные открыли огонь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Нужно ли повышать возраст приобретения оружия?

— Многие вопросы сегодня являются дискуссионными и заслуживают внимания. Необходимо прежде всего пересмотреть возраст, с которого должно наступать право владения оружием. При этом, я подчеркну, это не должно касаться тех, кто служил в армии . Поскольку если мы уже доверили гражданину оружие и право защищать Родину, то он должен быть вне этого правового регулирования.

Сегодня эксперты многих стран мира, не только России, бьют тревогу. Есть большая проблема под названием: позднее психологическое взросление. Тело у ребенка выросло, а психика не успевает. Это сейчас мировой тренд . Поэтому, конечно, в возрасте от 18 до 20 лет предоставлять право владения оружием преждевременно. Но, повторяю, я не говорю о тех, кто проходит военную службу и находится под постоянным контролем, а только о тех, кто не служил. У них совершенно другая стрессоустойчивость. Если они непригодны к службе в армии в мирное время, значит, у них есть проблемы или со здоровьем, или с психикой.

Поэтому необходимость повышения возраста до 21 года — один из дискуссионных вопросов, на который нам предстоит ответить. Кроме того, по всей видимости сегодня нужно усиливать ответственность за незаконный оборот оружия, а с другой ответственность тех, кто имеет прямое или косвенное отношение к выдаче разрешения на владение оружием . Потому что сегодня человек приходит к врачу, тот ему формально ставит печать, и он получает справку, которая дает ему право на оружие. При этом врач, который выдал этот документ, никакой ответственности не несет .

С другой стороны, бесконечно усиливать ответственность мы не можем . Поэтому, скорее нужно ставить вопрос о том, чтобы граждане проходили специальную экспертизу на предмет вменяемости и стрессоустойчивости . Чтобы у регулятора не было сомнений в том, что он дает разрешение на оружие, человеку без отклонений.

Сотрудник правоохранительных органов у школы в Казани Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Надо ли, на ваш взгляд, ужесточать правила прохода в школы, в которые сегодня, как выяснилось, не сложно пронести оружие?

— Проблема вот в чем. Любая школа является охраняемым объектом. Обеспечить эту охрану должны профессионалы. У нас еще в 2015 году Минтруд утвердил профессиональный стандарт: «работник по обеспечению охраны образовательных организаций». Такая профессия есть . Это не добровольный и факультативный стандарт. Как показывает время, качество безопасности объектов, где он действительно обязателен, находится совершенно на другом уровне.

Теперь все знают — и заказчик, и контрольные организации, и надзорные органы, что спрашивать с охранника: возраст, физическая и психологическая подготовка, как он ориентируется на объекте образования… Ведь что представляет собой пост охраны. Это современный комплекс, где есть система видео-наблюдения, мониторы, на которых просматривается ситуация вне и внутри объекта, металлоискатели, тревожная кнопка, прямая связь с Росгвардией, органами правопорядка, руководством школы и как минимум два профессиональных охранника, знающих детей в лицо .

Пройти через такой пост охраны постороннему человеку да еще с оружием или колющими и режущими предметами невозможно. Как показывает практика, на таких объектах подобные инциденты не происходят.

«Охрана не имущества, а людей»

— То есть в казанской школе все это было нарушено?

— Там вообще ничего этого не было, даже профессиональных охранников .

Утром 11 мая неизвестный открыл стрельбу по учащимся и педагогам школы № 175 в Казани. Подробности трагедии — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Максим Богодвид Первоначально сообщалось, что преступников было двое, однако по последним данным МВД Татарстана нападавший не имел сообщников Фото: РИА Новости/Максим Богодвид Стрельба велась из автоматического оружия. К месту трагедии были стянуты силы полиции и спецподразделения Фото: РИА Новости/Максим Богодвид По последним данным погибли восемь человек (учительница и семь детей), 20 пострадавших ранены Фото: РИА Новости/Максим Богодвид По предварительным данным, нападение совершил 19-летний подросток Ильназ Г., ранее учившийся в этой же школе. Он задержан ФСБ Фото: РИА Новости/Максим Богодвид Также сообщается о задержании (по другим источникам ликвидации) 41-летнего Рамиля Мухамедшина, подозреваемого в пособничестве убийце Фото: РИА Новости/Максим Богодвид В регионе введен режим контртеррористической операции, по факту нападения возбуждено уголовное дело Фото: РИА Новости/Максим Богодвид С пострадавшими и их родственники работают медики и психологи Фото: РИА Новости/Максим Богодвид К месту трагедии прибыл президент республики Рустам Минниханов, выразивший соболезнования родным и близких жертв нападения. Глава Татарстана взял расследование под личный контроль Фото: РИА Новости/Максим Богодвид 12 мая объявлено в Татарстане днем траура Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Может тогда стоит усилить проверку школ? Что делать в этой ситуации?

— Стандарт «работник по обеспечению охраны образовательных организаций» должен стать обязательным. Это первое. Второе — финансирование вопросов безопасности школ не должно быть декларативным . И, конечно, сейчас мы работаем над тем, чтобы усовершенствовать охранное законодательство и сместить в нем акценты. Работник службы охраны должен быть ориентирован на охрану не имущества, а людей .

— Можно ли поддержать предложение лидера фракции «Справедливой России» Сергея Миронова, который заявил о необходимости вернуть в УК смертную казнь за убийство детей?

— Думаю, что это нереализуемо. Есть много причин. Во-первых, когда мы ведем речь о смертной казни, нужно всегда помнить, что есть такое понятие как «судебная ошибка» . И нам больше нужно думать не о том, чтобы бесконечно усиливать уголовные наказания, а о том, чтобы принимать меры, позволяющие избежать таких инцидентов.

Ситуация у гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани Фото: ИЗВЕСТИЯ/Олег Казанцев

— Казанский стрелок был вооружен турецким ружьем Hatsan Escort. Ранее этим оружием пользовался школьник из Керчи Владислав Росляков. Как думаете, это совпадение?

— Дело в том, что турецкое ружье одно из самых дешевых. На мой взгляд, доступная цена — тут главная причина использования этого ружья обоими стрелками .

— В США более либеральное законодательство об обороте оружия и подобные инциденты там происходят постоянно. Еще некоторое время назад мы все ужасались «колумбайнами», а теперь это начало происходить у нас. Что изменилось?