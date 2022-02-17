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Financial Times выдала инсайд о британских "золотых визах": У олигархов остались недели
17 февраля 2022, 09:45 • 126 • Политика
Газета Financial Times со ссылкой на источники в МВД Великобритании выдала инсайд о британских "золотых визах". По данным информаторов, у олигархов остаются недели.
По данным СМИ, Лондон решил отказаться от выдачи "инвесторских" или "золотых виз". Как сообщают авторы материала, данное решение связано с тем, что система выдачи "золотых виз" может быть использована людьми, которые отмывают деньги. Чиновники из правительства подтвердили планы отказа от виз и уточнили, что это займёт несколько недель.
Как отмечает издание, система "золотых виз" ранее способствовала переселению в Британию богатых инвесторов из России и других стран. Через несколько недель система будет ликвидирована.
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