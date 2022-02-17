Financial Times выдала инсайд о британских "золотых визах": У олигархов остались недели

Газета Financial Times со ссылкой на источники в МВД Великобритании выдала инсайд о британских "золотых визах". По данным информаторов, у олигархов остаются недели.

По данным СМИ, Лондон решил отказаться от выдачи "инвесторских" или "золотых виз". Как сообщают авторы материала, данное решение связано с тем, что система выдачи "золотых виз" может быть использована людьми, которые отмывают деньги. Чиновники из правительства подтвердили планы отказа от виз и уточнили, что это займёт несколько недель.

Как отмечает издание, система "золотых виз" ранее способствовала переселению в Британию богатых инвесторов из России и других стран. Через несколько недель система будет ликвидирована.