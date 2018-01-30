Financial Times: Пакистан поворачивается в сторону России и Китая из-за жадности США

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Нежелание президента США Дональда Трампа выделить Пакистану 2 миллиарда долларов в рамках программы военной помощи может дорого стоить американским внешнеполитическим интересам в регионе.

Аналитики издания Financial Times опасаются, что непоследовательная политика США на большом Ближнем Востоке и вообще в азиатском регионе в целом вскоре обернется для них потерей очередного союзника. Пакистан в настоящее время очень недоволен отношением к себе со стороны Соединенных Штатов, а потому в ближайшем будущем может начать искать других партнеров на международной арене.

Это значит, что, отдалившись от США, Пакистан должен будет естественным образом сблизиться с Китаем и Россией. Поводом для текущего охлаждения в отношениях между Вашингтоном и Исламабадом стал отказ властей США выделить пакистанцам 2 миллиарда долларов в качестве военной помощи.

Как заявил министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан, в настоящее время Исламабад открыт для диалога с Пекином и Москвой, так как Вашингтон предпочел встать на "позицию осуждения" вместо продолжения сотрудничества.

Отношение президента США Дональда Трампа к данному вопросу также оставляет мало надежд, что американо-пакистанские отношения улучшатся когда-либо в ходе его правления. Так, ранее, реагируя на переориентировку внешнеполитических целей Пакистана, он написал в своем микроблоке Twitter, что за последние 15 лет США предоставили этой стране денежную помощь в районе 33 миллиардов долларов, тем не менее не получили взамен ничего, кроме "лжи и мошенничества".

В скором времени, резюмирует Financial Times, Пакистан может пересмотреть свои ранее отложенные планы по закупке партии самолетов Су-35 у России. Что касается Китая, то там уже заявили о готовности "вложиться" в Пакистан. Предположительно, Поднебесная может потратить на развитие инфраструктуры Пакистана до 55 миллиардов долларов в рамках своей программы по расширению торгового присутствия в индийском регионе.