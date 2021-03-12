Financial Times испытывает терпение Кремля. "Влияние" силовиков на Путина вызвало иронию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не подтверждает выдумки Financial Times о возросшем влиянии "силового блока" на президента России Владимира Путина. Отаком "влиянии" могут говорить лишь "псевдоспециалисты" по России, добавил Песков.

"Это упражнения псевдоспециалистов по нашей стране, которые, в общем, не имеют ничего общего с реальностью. В целом, мы констатируем сейчас, что у источников англосаксонских СМИ в том числе существенно понизилась квалификация специалистов по нашей стране", - объяснил Песков.

По его словам, эти "псевдоспециалисты" продолжают свою работу, высказывают мнения. И, к сожалению Москвы, заметно понизилась степень понимания процессов в России.

"Вместе с тем мы готовы терпеливо рассказывать и объяснять желающим о том, что у нас происходит", - подчеркнул Песков.

Напомним, британское издание указало в своём материале, что "после эпох процветания и патриотизма президент России усиливает репрессии, чтобы удержать власть". Также издание утверждает, что на президента России существенное влияние оказывают силовики.