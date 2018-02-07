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Financial Times: ЕС должен принять республики бывшей Югославии, пока это не сделала Россия

07 февраля 2018, 23:09  •  128 • Политика
Британское издание обратило на промедление в принятии балканских стран в альянс, чтобы предотвратить их "сползание" на российскую орбиту.
Европейский союз должен скорее решить вопрос о том, чтобы принять бывшие югославские республики. В противном случае его место может "занять" Россия, пишет британское издание Financial Times.
По мнению авторов FT, к 2018 году Евросоюз показал "усталость" от расширения на Восток и собственных кризисов, вызванных внутриевропейской и ближневосточной миграцией и большим количеством дотационных стран в сообществе. Однако принятие бывших республик социалистического блока было "величайшим достижением" Евросоюза, пишут авторы.
В связи с этим журналисты призвали Брюссель задуматься о принятии Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, а также Македонии, Албании и Косово в альянс. Соответствующий план был ранее обозначен Европейской комиссией, напоминают обозреватели.

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