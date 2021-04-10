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Финальный этап пройден: Канцлер Австрии назвал следующий шаг с вакциной "Спутник V"
10 апреля 2021, 17:20 • 96 • В мире
Австрия завершила переговоры с Россией о "Спутнике V". Финальный этап пройден. Канцлер Себастьян Курц сообщил, каким будет следующий шаг.
В конце марта Курц встречался с послом России Дмитрием Любинским. Тогда появилась информация о финальном этапе перед заключением контракта на поставку "Спутника V".
Теперь финальный этап пройден. Канцлер Австрии назвал возможной закупку вакцины из России.
"Переговоры о контракте де-факто подошли к концу", - отчитался он.
По мнению политика, вакцина из России станет дополнительным катализатором кампании массовой вакцинации населения. Речь идёт о закупке 1 миллиона доз препарата.
Вена всё ещё рассчитывает, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) быстро допустит "Спутник V" в Евросоюз. Но при этом окончательное решение Австрия способна принять и сама, сообщалось ранее.
Австрийские медэксперты уже занимаются проработкой данного вопроса. Национальная регистрация напрямую зависит от того, как долго EMA будет затягивать со своим решением.
Россия первой разработала и зарегистрировала вакцину от COVID-19. На данный момент "Спутник V" одобрили уже почти 60 стран, где проживает в сумме более 1,5 миллиарда человек. Ведущий медицинский журнал The Lancet сообщал, что эффективность препарата превышает 91%.
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