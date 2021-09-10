Финальное тестирование системы онлайн-голосования прошло в штатном режиме

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В полном цикле проверки ДЭГ приняли участие более 117 тысяч избирателей

Центризбирком провел заключительное тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед выборами-2021. Оно проводилось с 14:00 7 сентября по 16:00 9 сентября в семи федеральных округах.

По словам, заместителя главы Минцифры Олега Качанова, тренировка прошла штатно, без сбоев. Всего для участия в тестировании заявки подали 466 954 избирателя. Из них 123 035 человек получили цифровые бюллетени. Заполнили их и отправили в ЦИК 117 799 участников эксперимента, сообщил Качанов.

В ходе тестирования проверялась не только работа ДЭГ, но и тренировались члены территориальной избирательной комиссии (ТИК). В их задачу входило, в частности, своевременно остановить прием бюллетеней и собрать элементы цифрового ключа, без которого невозможно начать подсчет голосов.

"Ключ, который мы собрали здесь с вами, штатно загрузился в систему. Напомню, что мы собирали ключ из шести кусочков, а не из восьми, это тоже элемент тестирования. Дальше были две важные процедуры: загрузка списка избирателей, которые проголосовали, и подведение итогов расшифровки результатов",

– рассказал председатель ТИК ДЭГ Илья Массух.

Наблюдавший за тестированием председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев поделился своими впечатлениями с журналистами:

"У меня возникло ощущение, что ДЭГ более защищено даже, чем обычное. С математической точки зрения, с точки зрения алгоритмов, которые используются, что-то изменить там невозможно",

– приводит АГН "Москва" слова Григорьева. По его мнению, доверие к ДЭГ среди избирателей будет неуклонно возрастать.

Ранее в Общественной палате Москвы рассказали, как будет организовано независимое наблюдение за голосованием и подсчетом голосов на избирательных участках и онлайн.

Способ голосования через интернет уже выбрали для себя многие известные россияне, в том числе журналист Тина Канделаки, режиссер Константин Богомолов, космонавт Олег Новицкий, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, мэр Москвы Сергей Собянин и многие другие.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Желающим проголосовать дистанционно нужно подать заявку до вечера 13 сентября.