Финальная точка: Путин готовится к итоговому сбору информации о работе чиновников

Владимир Путин готовится к итоговому сбору информации о работе чиновников по итогам реализации двух своих посланий. Это будет финальная точка перед очередным посланием президента России.

Президент России Владимир Путин в четверг, 8 апреля, проведёт совещание, где будет обсуждаться реализация данных им ранее поручений. Совещание коснётся посланий президента России, озвученных как в 2019, так и в 2020 году.

Ожидается, что с основными докладами выступят вице-премьер России Андрей Белоусов, а также вице-премьеры Марат Хуснуллин, Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, ожидается, что в расширенном совещании будут принимать участие представители руководства Центрального банка, а также Администрации президента России и Общероссийского народного фронта.

Стоит добавить, что это совещание проводится незадолго до очередного послания президента России Владимир Путина Совету Федерации. Это будет своего рода финальная точка, где Путин соберёт контрольную информацию.