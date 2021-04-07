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Финальная точка: Путин готовится к итоговому сбору информации о работе чиновников
07 апреля 2021, 16:55 • 88 • Политика
Владимир Путин готовится к итоговому сбору информации о работе чиновников по итогам реализации двух своих посланий. Это будет финальная точка перед очередным посланием президента России.
Президент России Владимир Путин в четверг, 8 апреля, проведёт совещание, где будет обсуждаться реализация данных им ранее поручений. Совещание коснётся посланий президента России, озвученных как в 2019, так и в 2020 году.
Ожидается, что с основными докладами выступят вице-премьер России Андрей Белоусов, а также вице-премьеры Марат Хуснуллин, Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.
Кроме того, ожидается, что в расширенном совещании будут принимать участие представители руководства Центрального банка, а также Администрации президента России и Общероссийского народного фронта.
Стоит добавить, что это совещание проводится незадолго до очередного послания президента России Владимир Путина Совету Федерации. Это будет своего рода финальная точка, где Путин соберёт контрольную информацию.
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