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Финал в деле о взрыве в Бейруте спустя 15 лет. Спецтрибунал указал на виновного
19 августа 2020, 09:25 • 25 • В мире
Спецтрибунал по Ливану назвал виновного в убийстве экс-премьера страны Рафика Харири.
В Ливане состоялось заседание специального трибунала, который рассматривал произошедший в 2005 году теракт. Жертвой взрыва стал экс-премьер страны Рафик Харири. Отметим, что после взрыва в порту 4 августа спецтрибунал по Ливану отложил до 18 августа оглашение решения по делу об убийстве Рафика Харири.
В итоге на состоявшемся заседании специальный трибунал по Ливану признал связанного с "Хезболлой" Салима Джамиля Айяша виновным по данному делу, передаёт РИА Новости.
В громком теракте ливанская сторона обвиняет четырёх человек, связанных с шиитской партией "Хезболла". Как заявил судья Дэвид Р, несмотря на то что фигурант действовал не один, он играл важную роль в операции против Харири.
Он подчеркнул, что Айяша признали виновным по ряду обвинений - в создании заговора, в реализации теракта, в убийстве и так далее.
Напомним, что Рафик Харири погиб в результате взрыва заминированного грузовика в Бейруте 14 февраля 2005 года. Заминированный автомобиль взлетел на воздух как раз во время проезда кортежа экс-премьера. Вместе с ним погибли ещё 22 человека, 226 получили ранения.
Об этой громкой ливанской трагедии ранее в эфире напоминал учредитель Царьграда Константин Малофеев. Он указывал, что теракт, случившийся 15 лет назад, произошёл, кстати, недалеко от места взрыва в порту.
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