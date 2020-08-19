Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «...
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал ...
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка&quo...
Главная / В мире

Финал в деле о взрыве в Бейруте спустя 15 лет. Спецтрибунал указал на виновного

19 августа 2020, 09:25  •  25 • В мире
Спецтрибунал по Ливану назвал виновного в убийстве экс-премьера страны Рафика Харири.
В Ливане состоялось заседание специального трибунала, который рассматривал произошедший в 2005 году теракт. Жертвой взрыва стал экс-премьер страны Рафик Харири. Отметим, что после взрыва в порту 4 августа спецтрибунал по Ливану отложил до 18 августа оглашение решения по делу об убийстве Рафика Харири.
В итоге на состоявшемся заседании специальный трибунал по Ливану признал связанного с "Хезболлой" Салима Джамиля Айяша виновным по данному делу, передаёт РИА Новости.
В громком теракте ливанская сторона обвиняет четырёх человек, связанных с шиитской партией "Хезболла". Как заявил судья Дэвид Р, несмотря на то что фигурант действовал не один, он играл важную роль в операции против Харири.
Он подчеркнул, что Айяша признали виновным по ряду обвинений - в создании заговора, в реализации теракта, в убийстве и так далее.
Напомним, что Рафик Харири погиб в результате взрыва заминированного грузовика в Бейруте 14 февраля 2005 года. Заминированный автомобиль взлетел на воздух как раз во время проезда кортежа экс-премьера. Вместе с ним погибли ещё 22 человека, 226 получили ранения.
Об этой громкой ливанской трагедии ранее в эфире напоминал учредитель Царьграда Константин Малофеев. Он указывал, что теракт, случившийся 15 лет назад, произошёл, кстати, недалеко от места взрыва в порту.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
19 августа 2020, 00:15
"Начался мятеж, военные взялись за оружие": Ещё одна страна под угрозой переворота
19 августа 2020, 05:45
Варушиць или вооружить? Призывы минского рабочего повергли в смятение
19 августа 2020, 02:05
Американский рой уничтожит русские "Панцири-С1": Баранец лишь посмеялся в ответ на план ликвидации
19 августа 2020, 00:10
После проведения гуманитарной акции: российский генерал-майор погиб при взрыве СВУ в Сирии
18 августа 2020, 22:25
США признали превосходство русских в ядерном оружии. Официально
18 августа 2020, 20:35
"Это очень существенно": Эксперт объяснил важность нового температурного рекорда планеты
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 августа 2020, 00:15
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как пла...
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыд...
19 августа 2020, 00:15
"Начался мятеж, военные взялись за оружие": Ещё одна страна под угрозой пер...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2020, 09:30
Порошенко ударил в спину Лукашенко своим обращением
16 августа 2020, 17:15
"Ваше право. Но...": Сторонница Лукашенко не побоялась раскрыть правду о протестах и голосовании
14 августа 2020, 00:10
Баширов выдал политическое пророчество для белорусов: Пока это была разминка
14 августа 2020, 02:00
Запад сам попадает в капкан, не понимая характер Лукашенко: Синельников-Оришак о шантаже санкциями
17 августа 2020, 07:55
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это реальность"
16 августа 2020, 06:15
Украинский нацист Ярош подтвердил, что готовил белорусских боевиков
15 августа 2020, 03:40
Ницой обвинила Екатерину II в «воровстве» Одессы у украинского магната
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.