Финал «рашагейта»: как прекращение дела в отношении экс-советника Трампа может повлиять на внутреннюю политику США

Министерство юстиции США прекратило уголовное дело в отношении бывшего советника Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна. Обвинения были предъявлены ему в рамках расследования комиссии спецпрокурора Мюллера о так называемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Эксперты предполагают, что ситуацией могут воспользоваться оппоненты действующего американского лидера Дональда Трампа.

Минюст США прекратил дело в отношении экс-советника Дональда Трампа по национальной безопасности генерала в отставке Майкла Флинна. Соответствующие документы были направлены в суд и опубликованы американскими СМИ.

«Соединённые Штаты Америки настоящим ходатайствуют об окончательном прекращении уголовного разбирательства в отношении Майкла Флинна... В соответствии с Принципами федерального уголовно-процессуального права и на основании внимательного изучения и тщательного рассмотрения обстоятельств дела правительство пришло к выводу, что продолжение уголовного преследования по этому делу не будет отвечать интересам правосудия», — отмечается в направленном в суд заключении Минюста.

В уведомлении указывается, что рассмотрение дела приостанавливается после детализации всех обстоятельств, а также обнаружения новой информации. Генпрокурор США Уильям Барр поручил прокурору города Сент-Луис Джеффу Дженсену изучить материалы дела и провести проверку законности действий агентов ФБР в отношении Флинна.

Дженсен в своём заключении пришёл к выводу, что допрос генерала Флинна агентами ФБР, на основании которого ему затем были предъявлены обвинения, проводился без какого-либо следственного основания.

«Правительство не убеждено в том, что у следствия были достаточные основания для проведения допроса 24 января 2017 года, и поэтому не считает заявления г-на Флинна существенными, даже если они не соответствуют действительности. Кроме того, мы не считаем, что правительство может убедительно доказать, что ложные заявления, о которых идёт речь, имели место или являются существенными», — говорится в заключении.

Ложные показания

Генерал-лейтенант Майкл Флинн, бывший начальник разведывательного управления Пентагона, занял пост советника по национальной безопасности при Дональде Трампе в январе 2017 года.

Однако, не пробыв в должности и месяца, Флинн был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в контактах с послом России Сергеем Кисляком.

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Вскоре после этого ФБР начало расследование в отношении Флинна по делу о «связях» штаба с Россией в рамках работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера.

Стоит отметить, что Флинну не предъявляли обвинений в работе иностранным агентом без регистрации или госизмене. Минюст США направил в суд обвинение в даче ложных показаний.

Эксперты отмечали, что экс-советник Трампа был пойман в так называемую ловушку лжесвидетельствования — разговор со следователями проводился без присутствия адвоката, а агенты ФБР намеренно вели допрос так, чтобы получить неточный ответ на уже прояснённые ими вопросы и под этим предлогом обвинить Флинна в даче ложных показаний.

Это было подтверждено публикацией адвокатами Флинна внутренних документов ФБР, рассекреченных судом. В служебных записках руководители бюро обсуждали, как «заставить его солгать».

Первоначально Майкл Флинн сотрудничал со следствием и признал свою вину в даче ложных показаний следователям. Однако в конце января 2020 года экс-советник отозвал своё признание вины и потребовал полного оправдания, заявив, что агенты бюро обманом получили от него показания, признанные ложными.

Комиссия Мюллера

Дело в отношении Флинна, открытое в 2017 году, было одной из центральных частей расследования комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера. В течение двух лет комиссия пыталась установить наличие сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и властями России, которые якобы помогли миллиардеру выиграть президентские выборы 2016-го.

Расследование длилось два года, завершившись в марте 2019-го. Тогда же в конгресс был направлен итоговый доклад, в котором отмечалось, что комиссии Мюллера не удалось выявить сговор Трампа с Москвой. При этом в документе фигурировало утверждение о том, что Россия якобы «вмешалась» в ход выборов президента США.

Белый дом

Reuters

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Флинн был не единственным функционером избирательного штаба Трампа, которому предъявили обвинения. Однако, как и в случае с генералом, ни одно из выдвинутых следствием обвинений не касалось «связей» с Россией, а было результатом вскрывшихся личных преступлений соратников Трампа.

Так, поддерживавший американского лидера политконсультант Роджер Стоун был приговорён к трём годам тюрьмы за дачу ложных показаний и препятствование правосудию. Бывший адвокат президента Майкл Коэн также получил три года тюрьмы за мошенничество и дачу ложных показаний. Экс-глава избирательного штаба Пол Манафорт был приговорён к семи годам тюрьмы за банковское мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

Бывший советник Трампа Джордж Пападопулос провёл в тюрьме всего 14 дней — как и Флинн, он был обвинён в даче ложных показаний ФБР.

В конце апреля Дональд Трамп, комментируя дело в отношении Майкла Флинна, заявил, что готов рассмотреть его возможное возвращение на работу в президентскую администрацию.

«Я бы точно рассмотрел это. Я думаю, он прекрасный человек», — отметил Трамп.

Преследование сразу нескольких соратников Трампа, которые поддерживали его в ходе избирательной кампании, говорит о политической мотивированности этих дел, полагают эксперты.

«Это было местью. С точки зрения политических противников Трампа, подобные действия были вполне оправданны и целесообразны, поскольку они хотели убрать нового президента и его администрацию. Оппоненты Трампа попытались раскрутить эту кампанию, нанести удар по действующей администрации, подрывая доверие к лидеру и его окружению», — пояснил в разговоре с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Что же касается предполагаемого возвращения Майкла Флинна в большую политику, то, по мнению Сидорова, это маловероятно.

«С политической точки зрения президент таким образом бросит вызов своим противникам. Однако его политтехнологи будут против такого шага, поскольку сейчас должность советника по национальной безопасности занимает лицо, абсолютно преданное Трампу, человек, который яркими поступками не отличался. Он больше сейчас подходит на эту должность, нежели человек с такой репутацией, как у Майкла Флинна», — добавил эксперт.

Российский след

В то же время эксперты предполагают, что политические противники президента США попытаются использовать эту ситуацию.

«Сегодня в США обострилась борьба за кресло президента, поэтому демократы попытаются разыграть эту ситуацию, обвинить Трампа в очередной раз в том, что он покрывает Майкла Флинна, якобы «русского агента». При этом с самого начала не было никаких оснований для того, чтобы обвинить Флинна в работе на Россию, поэтому и было принято справедливое решение со стороны Минюста о прекращении дела», — отметил в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин.

При этом, по его мнению, оправдание соратника Трампа, которого демократы и СМИ уже окрестили «предателем», даст новый повод для того, чтобы актуализировать тему «связей» 45-го президента США с Россией.

«Снятие обвинений с Майкла Флинна вызовет гнев в американских СМИ, которые на 90% принадлежат демократам. Демократической партии ничего не остаётся, кроме как раскручивать данную ситуацию, использовать эту тему на выборах, поскольку у Джо Байдена нет программы, с помощью которой он мог бы ослабить позиции Трампа», — считает эксперт.