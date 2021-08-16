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«Финал очень позорный»: как провал афганской кампании скажется на внутренней политике США и имидже Вашингтона в мире

16 августа 2021, 20:05  •  108 • В мире
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вина за ситуацию в Афганистане лежит на нынешнем президенте Джо Байдене. По его словам, действия демократа в республике войдут в историю как один из величайших провалов Соединённых Штатов. Также на фоне захвата талибами* Кабула Трамп призвал Байдена уйти в отставку. При этом 46-й президент США пока никак не прокомментировал нынешнее положение в Афганистане, за что подвергся острой критике со стороны республиканцев. Эксперты считают, что Вашингтон потерпел значительную неудачу в демократизации республики и теперь афганский вопрос может пошатнуть позиции демократов внутри США.
 
globallookpress.com © Reuters
 

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу страны Джо Байдена в нынешней ситуации в Афганистане. В заявлении, которое распространила его представитель Лиз Харрингтон в Twitter, Трамп отметил, что действия демократа войдут в историю как одно из величайших поражений Соединённых Штатов.

«То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, войдёт в легенды. Это станет одним из величайших провалов в истории США!», — сказал Трамп.

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"What Joe Biden has done with Afghanistan is legendary. It will go down as one of the greatest defeats in American history!" - President Donald J. Trump pic.twitter.com/RvtV4d54rH

— Liz Harrington (@realLizUSA) August 15, 2021

В связи с этим 45-й американский президент призвал Байдена уйти в отставку, традиционно отметив, что демократ пришёл к власти незаконно.

«Пора Джо Байдену с позором уйти в отставку за то, что он допустил произошедшее с Афганистаном, наряду с резким ростом заболеваемости COVID-19, катастрофой на границе, разрушением энергетической независимости и подрывом нашей экономики. Это не будет иметь большого значения, поскольку он с самого начала не был избран законно», — подчеркнул республиканец.

NEW!

President Donald J. Trump:

"It is time for Joe Biden to resign in disgrace ... It shouldn’t be a big deal, because he wasn’t elected legitimately in the first place!"

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