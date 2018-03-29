Финал «арабской весны»

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Не все на выборы

Голосование в такой большой, многонаселенной и бедной, в том числе, на коммуникации, стране всегда проходит технически сложно. Поэтому длится оно три дня, а подсчет голосов занимает еще больше времени. Результаты прошедших выборов будут обнародованы 2 апреля. Но их итог известен. Нынешний глава государства переизбрался на второй, последний, согласно конституции страны, срок. Хотя прогнозы, что его правление продлится дольше, вполне имеют право на существование.

Конкуренции на выборах не получилось, хотя поначалу интрига имелась. Баллотироваться пытался экс-глава генштаба Сами Анан. Армия в Египте традиционно пользуется особым доверием. Она — государство в государстве, контроль над ней гарантирует ас-Сиси, который является бывшим главкомом сухопутных войск и фельдмаршалом, контроль над Египтом, даже если он оставит президентский пост. Поэтому выдвижение высокопоставленного военного уже само по себе было вызовом действующему руководству, тем более, что Сами Анан, видимо, намеревался бороться за власть всерьез.

Эта борьба кончилась для него не начавшись. Сами Анан не был зарегистрирован и попал под арест: сказалось то, что он подал документы в избирательную комиссию, будучи на военной службе, что запрещено законом. Прочие кандидаты намек поняли. Любимец западных СМИ адвокат и правозащитник Халед Али отказался от участия в выборах. Его же примеру последовал, вроде бы, специально вернувшийся из эмиграции для участия в выборах бывший премьер-министр Ахмед Шафик, племянник убитого в 1981 году президента Мухаммеда Анвара Садата. В итоге единственным конкурентом ас-Сиси оказался малоизвестный политик Муса Мустафа Муса, экстренно зарегистрированный, видимо, чтобы фамилия президента не оказалась в избирательном бюллетене в одиночестве.

Так что единственная неопределенность на этих выборах заключалась в явке. Было не ясно, пойдет ли ас-Сиси на ее увеличение любой ценой или довольствуется той поддержкой, которая получится. По последним данным похоже, что власти выбрали второй вариант.

Второй срок второго Насера

Как использует президент данный ему народом мандат? В египетских СМИ ас-Сиси представляют как продолжателя дела Абдель Гамаля Насера, революционера и реформатора, ставящего целью провести масштабную модернизацию Страны пирамид. Насер строил заводы, школы больницы, комфортное жилье для феллахов, его любимым детищем была Асуанская ГЭС. И действительно, между новым президентом и Насером есть немало общего. Во всяком случае, у Ас-Сиси уже есть свой «Асуан» — новая столица Египта, которая возводится в 45 км к востоку от Каира . «Городу будущего» присвоили имя Ведиан (от арабского Вади – долина). Подобно Насеру, ас-Сиси также планирует масштабное жилищное строительство. Есть у него и свой совместный с Россией мегапроект в сфере энергетики – АЭС «Эль-Дабаа».

Символично, что племянник покойного Мухаммеда Анвара Садата, тоже Мухаммед Анвар Садат, первоначально желавший составить конкуренцию ас-Сиси на нынешних выборах, все же снял свою кандидатуру. Нынешний президент позиционирует себя как антагониста Садата во внешней политике. В отличие от «творца Кэмп-Дэвида», Ас-Сиси заявил, что не встретится с премьер-министром Израиля «до тех пор, пока мы не увидим государства Палестины с ее столицей в Иерусалиме».

Он предпочитает, по крайней мере, на словах многовекторность во внешней политике, а не однобокую ориентацию на США. Если Садат в 1972 году выслал советских военных советников, то Ас-Сиси налаживает военное и военно-техническое сотрудничество с нашей страной. При этом взаимодействовать с израильтянами Египет при ас-Сиси, конечно, не перестанет. К этому побуждает война, объявленная Египту радикальными исламистами на Синайском полуострове.

Но самая главная внешнеполитическая проблема Ас-Сиси будет заключаться отнюдь не в отношениях с Израилем. Недавно Эфиопия завершила строительство ГЭС «Возрождение» на Голубом Ниле, что в перспективе может лишить Египта 20-30% нильского водостока – если Каир и Аддис-Абеба не решат проблему совместного использования водных ресурсов. В конце 2017-го начале 2018 года это строительство едва не поставило Северо-Восточную Африку на грань масштабного вооруженного конфликта, в котором египтянам противостояли бы Эфиопия с Суданом. В этих условиях египетский президент взял инициативу в свои руки и проделал большую дипломатическую работу, по разрядке региональной напряженности. В итоге Ас-Сиси заявив, что Египет не собирается воевать с «братьями в Эфиопии и Судане», что привело к возобновлению переговорного процесса.

Президент и исламисты

Вне зависимости от того, с кем соревновался ас-Сиси на выборах, главными его соперниками будут радикальные исламисты — движения «Братья-мусульмане», репрессии против которого и дают основания обвинять нынешнего руководителя Египта в преследовании инакомыслящих. Кажется, борьба властей страны с «братьями» будет вечной.

На заре своего правления, будучи еще премьер-министром, Насер пытался с ними сотрудничать и в 1954 году едва не стал жертвой покушения с их стороны. Садат, в свою очередь, хотел использовать «братьев» против коммунистов и в итоге сам был убит ими. После свержения Мубарака «Братья-мусульмане» пришли к власти, но подвести, таким образом, итог «арабской весне», установив единоличную исламистскую диктатуру, им было не суждено. Ас-Сиси в 2013 году решительным образом устранил их самих с политической арены.

«Кто-то называет события пятилетней давности переворотом, кто-то революцией или «перезагрузкой революции» и т.д. Факт остается фактом: Ас-Сиси вывел страну из крутого пике, грозившего погрузить ее в средневековые религиозные смуты», — считает старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Алексей Андреев. Египет вернулся к заложенным Гамалем Абделем Насером традициям национального развития и авторитарного государственного строительства современного государства. То есть, к тому пути, которым, в той или иной мере следуют практически все власти стран Ближнего Востока. Так почти закончилась встряхнувшая регион, но дорого ему обошедшаяся «арабская весна» начала десятилетия (вспомним площадь Тахрир), отголосок которой еще продолжает звучать в Сирии.